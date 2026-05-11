Krievijai nāksies aizmirst par Odesu un Harkivu: Z blogeris nāk klajā ar interesantu paziņojumu 3
Krievijas Z vidē sākuši runāt par kara lielo mērķu izgāšanos: Ukrainas pilsētu ieņemšanas vietā Krievijai nāksies domāt par aizsardzību.
Krievijas Z blogeris un kara pret Ukrainu “veterāns” Danils Tuļenkovs atzinis, ka sapņi par Odesas un Harkivas ieņemšanu Krievijai faktiski ir beigušies. Savā ierakstā viņš paziņojis, ka krieviem tagad atliek gatavoties nevis uzbrukumam Ukrainas pilsētām, bet “cīņai par kūti” Pleskavas vai Ņižņijnovgorodas apgabalā.
Tuļenkovs rakstīja, ka krieviem tālāk “nekā laba” nebūs — tikai “asinis, sviedri un ciešanas”. Pēc viņa teiktā, jautājums tagad vairs nav par mītisko Odesu un Harkivu, bet par savas teritorijas aizsargāšanu.
Viņš tieši atzinis, ka Putina princips “sit pirmais” nav nostrādājis. Krievija karu sāka ar plāniem ātri sakaut Ukrainu, ieņemt Kijivu un virzīties uz lielajām pilsētām.
Sociālajos tīklos tas uztverts kā rets skaidrības un atskārsmes brīdis Z vidē.
Pilna mēroga iebrukuma sākumā Krievijas vadība Harkivas un Odesas ieņemšanu uzskatīja par stratēģiskiem mērķiem, lai iegūtu kontroli pār austrumiem un liegtu Ukrainai pieeju jūrai. Tomēr pašlaik šie plāni izskatās nereāli vairāku iemeslu dēļ.
Šobrīd Krievijas armijai nav nepieciešamā skaitliskā pārsvara un resursu tik plašām uzbrukuma operācijām pret dziļi ešelonētu aizsardzību, savukārt būtiskas Melnās jūras flotes daļas zaudēšana padara jūras desantu Odesā praktiski neiespējamu.
Lai gan Harkiva joprojām ir regulāru apšaudžu mērķis, frontes līnija ir stabilizējusies ievērojamā attālumā no pilsētas.