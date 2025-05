FOTO: LETA/LA.LV kolāža

“Pierakstīties uz vizīti var kaut kad 2345. gadā…” Žurnālists Streips piedzīvojis šķēršļus, mēģinot pieteikties pensijai Ieteikt







Žurnālists Kārlis Streips “Facebook” dalījies ar personīgu pieredzi, mēģinot pieteikties pensijai. Viņš piedzīvojis šķēršļus, kuri kārtējo reizi apliecinājuši, ka valsts dara visu, lai cilvēkiem sarežģītu dzīvi.

Reklāma Reklāma

Viņš jautā – kā cilvēki, īpaši seniori, kuriem nav modernu e-rīku, var izpildīt valsts noteiktās prasības? Streips kritizē valsts pieeju, kas, viņaprāt, apgrūtina nevis atvieglo iedzīvotāju dzīvi.

“Nupat paskatījos, kas ir jādara, lai pieteiktos uz pensiju un konstatēju, lai tā izdarītu, ir vajadzīgs viens no pieciem identifikācijas procesiem, kuru starpā man nav neviena no tiem. Vēl pavisam nesen portāls Latvija.lv ļāva tur piereģistrēties caur banku. Nekad nesapratīšu, kāpēc valsts nolēma to vairs neļaut, jo no tā acīmredzot var saprast, ka režīms banku drošības sistēmas neuzskata par pietiekamām. Ja tā, jājautā, kā tiek nodrošināta banku drošība,” raksta Kārlis Streips.

“Man tik tiešām rodas jautājums, cik daudz ļaužu Latvijā 65 gadu vecumā vai tam tuvojoties ir sevi apbruņojuši ar visu nepieciešamo elektroniku un visu pārējo. Vai tiešām nevar autorizēties ar Latvijas Republikas pases palīdzību? Laikam nē. Būšu pateicīgs, ja šo tekstu izlasīs kāds, kurš strādā attiecīgajā sistēmā un pateiks, kā rīkoties. Zinu, viens variants ir E-ID karte.

Man kādreiz tāda bija. Uz brīdi pazuda maks, karte tika konfiscēta drošības dēļ, un visu laiku kopš tam bijis tas pats, kas bija pandēmijas laikā — pierakstīties uz vizīti var kaut kad 2345. gadā, bet ātrāk nē.

Nudien šķiet, ka valsts par savu uzdevumu uzskata dzīvi vienkāršiem cilvēkiem padarīt pēc iespējas neērtāku un piņkerīgāku.

Kāpēc tā? Kā teicu, nesapratīšu es to nekad.”