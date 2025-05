Ilustratīvs foto. Foto: Medvedeva Oxana/SHUTTERSTOCK

Jo vecāks esi, jo mazāk vajag? Apkopoti dati, cik liela ir vecuma pensija cilvēkiem virs 80 gadiem







Mazākais vidējais piešķirtais vecuma pensijas apmērs pērn bija pensionāriem vecumā virs 89 gadiem, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija.

Pagājušā gada beigās valstī bija reģistrēti 436 932 vecuma pensijas saņēmēji, bet vidējais piešķirtais pensijas apmērs ar piemaksu nedaudz pārsniedza 617 eiro.

Gada beigās bija 14 486 vecuma pensijas saņēmēji līdz 65 gadiem, bet viņu vidējais pensijas apmērs bija 666 eiro. Vecumā no 65 līdz 69 gadiem bija 127 110 pensionāri, kuru vidējais pensijas apmērs pagājušā gada beigās bija 634 eiro. Vecuma grupā no 70 līdz 74 gadiem bija 100 319 pensionāri ar vidējo pensiju 654 eiro, savukārt vecumā no 75 līdz 79 gadiem – 77 856 pensionāri ar vidējo pensiju 644 eiro.

Savukārt 60 362 pensionāru vecumā no 80 līdz 85 gadiem vidējais pensijas apmērs ar piemaksām pagājušā gada beigās bija nepilni 546 eiro, bet 39 490 pensionāru vecumā no 86 līdz 89 gadiem – 548 eiro. Vismazākā vidējā pensija – 532 eiro – pagājušā gada beigās bija 17 309 pensionāriem vecumā virs 89 gadiem.

Tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem.