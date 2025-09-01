#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskā deklarēšanās sistēmas mājaslapa mobilajā telefonā.
Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskā deklarēšanās sistēmas mājaslapa mobilajā telefonā.
Foto: LETA

Pievērs uzmanību! No nākamā gada gaidāmas būtiskas izmaiņas VID EDS pieslēgšanās kārtībā 0

LETA
13:22, 1. septembris 2025
Ziņas Latvijā

No 2026.gada 1.janvāra Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS) varēs pieslēgties tikai ar kādu no drošiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, aģentūru LETA informēja VID.

Pieslēgšanās EDS būs iespējama, piemēram, ar “Smart-ID” kvalificēto versiju, elektronisko identifikācijas karti (“eID”), drošu elektronisko parakstu (“eParaksts” vai “eParaksts mobile”) vai noteiktu internetbanku autentifikāciju.

Savukārt VID izsniegto lietotājvārdu un paroli arī turpmāk būs tiesības izmantot tikai ārvalstniekiem, kam neveidojas tiesiska saite ar Latviju un nav iespēju saņemt ārvalstnieka “eID” karti, un Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) lietotājiem muitas deklarāciju iesniegšanai.

Tādēļ visus pārējos EDS lietotājus, kas līdz šim izmantoja VID izsniegto lietotājvārdu un paroli, VID aicina laikus sagatavoties gaidāmajām pārmaiņām, lai no nākamā gada varētu izmantot kādu no kvalificētajiem identifikācijas līdzekļiem.

Ārpakalpojuma grāmatvežus un citus finanšu pakalpojumu sniedzējus VID aicina pārliecināties par iespēju pieslēgties EDS ar kādu no kvalificētajiem elektroniskās identifikācijas rīkiem un par to, vai klienti ir reģistrējuši viņus kā savu EDS profilu lietotājus un pilnvarojuši sagatavot vai iesniegt dokumentus, ja tas nepieciešams.

Ikviens uzņēmējs var pilnvarot ārpakalpojuma grāmatvedi gan elektroniski (EDS), gan klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā. Pilnvarai nav jābūt notariāli apliecinātai.

Minētās izmaiņas saistītas ar to, ka valsts informācijas sistēmu drošības politika paredz visās paaugstinātas drošības valsts informācijas sistēmās ieviest lietotāju autentifikāciju tikai ar kvalificētiem autentifikācijas rīkiem, skaidro VID.

Šobrīd 99,1% no VID pakalpojumiem ir pieejami elektroniski, izmantojot EDS vai ar to saistīto EMDAS muitas saistību izpildei un pakalpojumu saņemšanai.

