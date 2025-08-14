#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. EPA/OLEG PETRASYUK

Pensionārs iznomā zemi – vai var iesniegt attaisnoto izdevumu čekus VID? 0

Madara Briede / Latvijas mediji
Mājas Manas tiesības

Esmu pensionāre. Man pensija netiek aplikta ar nodokli, taču iznomāju lauksaimniecības zemi, līgums ir uz pieciem gadiem. Tas ir iesniegts VID, kā arī tiek maksāts 10% ienākuma nodoklis. Ja maksāju šo nodokli, kāpēc nevaru iesniegt attaisnoto izdevumu čekus VID? Jautā Irma M.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ārsti nosauc 8 lietas, kas “nogalina” tavus ceļgalus
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes šodien piedzīvos negaidītu lūzuma punktu – dzīve mainīsies uz labo pusi
Kokteilis
Aizvainojums uz mūžu: piecas zodiaka zīmes, kuras nespēj piedot pāri darījumus
Lasīt citas ziņas

Valsts ieņēmumu dienestā paskaidro, ka jautājuma uzdevēja izvēlējusies īpašo samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas režīmu – tas paredz vienkāršotu nodokļa aprēķinu: 10% no ieņēmumiem neatkarīgi no faktiskajiem izdevumiem. Tāpēc nav iespējas iesniegt čekus vai citus attaisnotos izdevumus, jo tie netiek ņemti vērā šajā režīmā.

Izvēloties nereģistrēto saimniecisko darbību, no ieņēmumiem drīkst atskaitīt tikai nekustamā īpašuma nodokli.

CITI ŠOBRĪD LASA
Aizdomās par kukuļošanu Krievijas pilsoņa svītrošanai no “melnā saraksta” apcietināts savulaik tiesātais finanšu policists Pīlāgs
“Viņš ar mani nespēlēsies!” Tramps pirms rītdienas tikšanās sola stingru pozīciju
Pie Čūsku salas, domājams, avarējis krievu Su-30SM

Sīkāka informācija VID tīmekļvietnē: vid.gov.lv, sadaļā Aktualitātes > Iedzīvotājiem > Pirmie soļi nekustamā īpašuma izīrētājam.

Ņem vērā! Paziņotā jeb nereģistrētā saimnieciskā darbība ir izdevīgs režīms, ja izdevumu nav daudz vai nav vēlmes veikt to detalizētu uzskaiti.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Ja nepaprasīsi – nesaņemsi. Atvaļinājums jaunajiem tēviem, par ko priekšnieki nereti klusē
RAKSTA REDAKTORS
Vērtīga pieredze! Ja neizlasīsi mazos burtiņus “EuroPark” stāvvietā, var gadīties maksāt sodu pat tad, ja visu it kā izdarīsi pareizi
Mājas
Vai ierakstītu vēstuli drīkst saņemt cits cilvēks, nevis adresāts?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.