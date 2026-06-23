“Piliens jūrā budžetam, bet labs virsraksts tautai!” Bartaševičs par amatpersonu algu samazināšanu 0
Mūziķis Raimonds Bartaševičs, komentējot Ungārijas politiskos lēmumus un amatpersonu algu samazināšanu, norāda, ka Ungārija pēdējos gados ir skaidri pagriezusies citā virzienā. Viņa vērtējumā šis solis drīzāk izskatās pēc populistiska gājiena, nevis dziļi pārdomātas reformas.
Bartaševičs nesaskata šajā lēmumā īpašu stratēģisku nozīmi. Viņaprāt, šāds paziņojums sabiedrībai var šķist pievilcīgs, jo ideja par politiķu vai amatpersonu algu samazināšanu parasti viegli iegūst atbalstu. Tas ir vienkāršs vēstījums, kuru cilvēkiem ir viegli uztvert: samazinām algas un it kā parādām solidaritāti ar sabiedrību.
Tomēr viņš uzsver, ka liela alga pati par sevi nav problēma. Ja cilvēks ir kompetents, atbildīgs un spēj dot labu rezultātu, augsts atalgojums nav šķērslis. Daudz svarīgāk ir jautāt, vai par šo algu tiek saņemta kvalitatīva pārvaldība un vai valsts institūcijas strādā efektīvi.
Bartaševičs skeptiski vērtē domu, ka algu samazināšana automātiski uzlabos valsts pārvaldi. Viņš retoriski jautā, vai, samazinot algas par 40%, valsts kļūs par 40% labāka. Tieši šeit, viņaprāt, slēpjas galvenais jautājums — nevis cik daudz tiek nogriezts, bet vai no tā rodas reāls ieguvums sabiedrībai.
Viņš arī norāda, ka budžeta mērogā šāds ietaupījums, visticamāk, ir ļoti neliels. Pat ja ietaupītos līdzekļus paredzēts novirzīt citiem mērķiem, kopējā valsts budžetā tas būtu tikai piliens jūrā. Tāpēc šo soli nevajadzētu pārvērtēt kā būtisku finanšu risinājumu.
Bartaševiča ieskatā šādi lēmumi vairāk strādā politiskās komunikācijas līmenī. Tie dod skaļu un sabiedrībai patīkamu virsrakstu, bet ne vienmēr risina sistēmiskas problēmas. Viņš pieļauj, ka varēja arī neko nemainīt, jo pēc būtības šādas algu korekcijas pašas par sevi valstij lielu pagriezienu nedod.
Viņa vērtējumā svarīgāk būtu vērtēt nevis skaļus simboliskus soļus, bet gan to, vai valsts pārvalde kļūst profesionālāka, efektīvāka un atbildīgāka. Bez šāda rezultāta algu samazināšana paliek tikai politisks žests, kas labi izskatās ziņu virsrakstos.