Daudz vai maz? Jelgavas 4. sākumskolas direktoram piedāvā 1929 eiro algu 0

Pievieno LA.LV
LETA
10:31, 9. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Pašvaldība izsludinājusi konkursu uz Jelgavas 4. sākumskolas direktora amatu, piedāvājot 1929 eiro algu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Kokteilis
5 zodiaka zīmes, kurām šobrīd var klāties grūti ar naudu, taču nākotnē ir lemts kļūt bagātām
Kokteilis
Janvāris – bērzs, jūlijs – ozols: noskaidro savu spēka koku, balstoties uz dzimšanas mēnesi
Veselam
Vai tavā ēdienkartē ir kaut viens no šiem? 4 pārtikas produkti, kas ir kaitīgi liesai 4
Lasīt citas ziņas

Jelgavas 4. sākumskola ir viena no lielākajām sākumizglītības iestādēm Jelgavā. 2025./2026. mācību gadā skolā mācījās vairāk nekā 900 skolēnu, un tajā strādā 79 pedagogi un 30 tehniskie darbinieki.

Jaunā direktora galvenais uzdevums būs nodrošināt izglītības iestādes sekmīgu darbību un attīstību, organizēt kvalitatīvu un iekļaujošu mācību procesu, vadīt profesionālu komandu, plānot un īstenot skolas attīstības mērķus, kā arī nodrošināt efektīvu finanšu, materiālo un cilvēkresursu pārvaldību. Direktora pienākumos būs arī sadarbības veidošana ar pašvaldību, valsts institūcijām, skolēnu ģimenēm un citiem izglītības nozares partneriem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Mākslīgais intelekts radījis vakcīnu, kas jau izmēģināta uz cilvēkiem: zināmi pirmie rezultāti
No šodienas līdz 20. jūnijam remontdarbu dēļ astoņas reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā
“Tev ir problēmas?!” Ilze pastāsta par trīs stundu ilgu lidojumu, kas pārvērtās murgā

Pretendentiem nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoša izglītība, vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba vai izglītības vadības pieredze pēdējo desmit gadu laikā, kā arī zināšanas izglītības kvalitātes vadībā, darba tiesību, finanšu plānošanas un personāla vadības jautājumos. Tiek sagaidītas izteiktas līderības un komunikācijas prasmes, spēja motivēt komandu un vadīt pārmaiņu procesus.

Mēnešalga direktora amatam noteikta 1929 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Atbilstoši darba izpildes novērtējumam mēnešalgas apmērs var tikt palielināts.

Jau ziņots, ka konkurss uz sākumskolas direktora amatu tiek sludināts, jo pēc vairāk nekā 20 gadiem amatu šovasar atstās Jelgavas 4. sākumskolas direktore Agita Lundberga.

Lundberga Jelgavas 4. sākumskolu vadījusi kopš 2005. gada 14. aprīļa, bet visu savu profesionālo darba mūžu veltījusi izglītības nozarei, strādājot par skolotāju, direktora vietnieci un izglītības iestādes vadītāju. Viņas vadībā skola mērķtiecīgi attīstījusi kvalitatīvu, mūsdienīgu un izaugsmi veicinošu mācību vidi, uzsver pašvaldībā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kurās Eiropas valstīs pelna visvairāk? Publicētais reitings atklāj, kā uz pārējo fona izskatās Latvija
RAKSTA REDAKTORS
“Daudzi Latvijas cilvēki vairs nedzīvo, viņi vienkārši iztur” – piecu bērnu mamma vairs nespēj izturēt situāciju darba tirgū un ekonomikā
Sešciparu parāds un īpaša mīlestība pret “BMW”: ielūkojamies KNAB priekšnieka amatpersonas deklarācijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.