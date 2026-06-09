Daudz vai maz? Jelgavas 4. sākumskolas direktoram piedāvā 1929 eiro algu 0
Pašvaldība izsludinājusi konkursu uz Jelgavas 4. sākumskolas direktora amatu, piedāvājot 1929 eiro algu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Jelgavas 4. sākumskola ir viena no lielākajām sākumizglītības iestādēm Jelgavā. 2025./2026. mācību gadā skolā mācījās vairāk nekā 900 skolēnu, un tajā strādā 79 pedagogi un 30 tehniskie darbinieki.
Jaunā direktora galvenais uzdevums būs nodrošināt izglītības iestādes sekmīgu darbību un attīstību, organizēt kvalitatīvu un iekļaujošu mācību procesu, vadīt profesionālu komandu, plānot un īstenot skolas attīstības mērķus, kā arī nodrošināt efektīvu finanšu, materiālo un cilvēkresursu pārvaldību. Direktora pienākumos būs arī sadarbības veidošana ar pašvaldību, valsts institūcijām, skolēnu ģimenēm un citiem izglītības nozares partneriem.
Pretendentiem nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoša izglītība, vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba vai izglītības vadības pieredze pēdējo desmit gadu laikā, kā arī zināšanas izglītības kvalitātes vadībā, darba tiesību, finanšu plānošanas un personāla vadības jautājumos. Tiek sagaidītas izteiktas līderības un komunikācijas prasmes, spēja motivēt komandu un vadīt pārmaiņu procesus.
Mēnešalga direktora amatam noteikta 1929 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Atbilstoši darba izpildes novērtējumam mēnešalgas apmērs var tikt palielināts.
Jau ziņots, ka konkurss uz sākumskolas direktora amatu tiek sludināts, jo pēc vairāk nekā 20 gadiem amatu šovasar atstās Jelgavas 4. sākumskolas direktore Agita Lundberga.
Lundberga Jelgavas 4. sākumskolu vadījusi kopš 2005. gada 14. aprīļa, bet visu savu profesionālo darba mūžu veltījusi izglītības nozarei, strādājot par skolotāju, direktora vietnieci un izglītības iestādes vadītāju. Viņas vadībā skola mērķtiecīgi attīstījusi kvalitatīvu, mūsdienīgu un izaugsmi veicinošu mācību vidi, uzsver pašvaldībā.