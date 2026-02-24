Foto: Velimir Zeland/SHUTTERSTOCK

Plīts režģis izskatīsies kā jauns: vienkāršs veids, kā bez beršanas noņemt tauku un kvēpu nogulsnes 0

Gāzes plīts reste ar laiku pārklājas ar biezu tauku un piedegušu ēdiena atlieku kārtu, ko ar parastu trauku mazgājamo līdzekli un sūkli bieži vien nav iespējams notīrīt. Tomēr pastāv ļoti vienkārša metode, kas ļauj atbrīvoties no netīrumiem bez skrāpēšanas un liekas piepūles.

Kāda mājas padomu satura veidotāja dalījusies ar efektīvu paņēmienu, kas ļauj notīrīt pat senus tauku nosēdumus, izmantojot tikai divas viegli pieejamas sastāvdaļas. Šīs metodes pamatā ir karstums un sārmaina vide, kas ļauj viegli notīrīt netīrumus no metāla virsmas.

Nepieciešams:

liels un dziļš katls, kurā ieiet vismaz puse plīts restes,
ūdens,
dzeramā soda,
trauku mazgāšanas līdzeklis.

Soli pa solim

Katlā ielej ūdeni un uzvāra. Ūdens daudzumu izvēlas tā, lai tajā varētu iegremdēt vismaz pusi restes. Kad ūdens sāk vārīties, pievieno sodu – apmēram 1 ēdamkaroti uz 1 litru ūdens. Pēc tam pievieno 2–3 ēdamkarotes trauku mazgāšanas līdzekļa un šķīdumu rūpīgi samaisa.

Resti ievieto verdošajā šķīdumā un turpina vārīt uz nelielas uguns. Vārīšanas ilgums atkarīgs no netīrības pakāpes – ja tauku slānis nav ļoti biezs, pietiks ar 30 minūtēm, ja reste ir ļoti netīra, to vāra līdz pat vienai stundai.

Pēc vārīšanas resti izņem no katla un noskalo zem tekoša ūdens. Ar parastu sūkli var viegli notīrīt atlikušos netīrumus – tie atdalīsies bez piepūles. Ja katlā varējāt iemērcēt tikai pusi restes, vēlāk šo procedūru atkārtojat ar otru pusi.

Sagatavots izmantojot ārzemju preses materiālus.

