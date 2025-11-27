Noticis tas, ko daudzi jau paredzēja: mazie veikali spiesti saīsināt darba laiku 0
Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumu dēļ daļa veikalu tīkla “top!”, veikalu tīkla “Aibe” pārvaldnieka SIA “Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija” un veikalu ķēdes “LaTS” pārvaldītāja SIA “Latvijas Tirgotāju savienība” veikalu strādā ar saīsinātu darba laiku, aģentūru LETA informēja aptaujātie mazumtirgotāji.
Veikalu tīkla “top!” valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte norāda, ka daļai veikalu ir mainīts darba laiks, samazinot darba stundas gan no rīta, gan vakarā.
Veikalu tīkla “Aibe” pārvaldnieka “Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija” attīstības direktors Juris Lamberts atzīmēja, ka uzņēmēji lēmumus pieņem racionāli. Ja tiem nav iespējams nopelnīt pietiekami, tad nav iemesla veikalu turēt atvērtu.
Tāpat Lamberts minēja, ka parādījušās indikācijas, ka mazo veikalu īpašnieki vēlas savu uzņēmējdarbību izbeigt, vai nu pārdodot savus uzņēmumus, vai aizslēdzot veikalus. Tas var radīt risku, ka cilvēkiem reģionos būs grūtāk iegādāties pārtiku. Viņš uzsvēra, ka mazo veikalu attīstība tiek bremzēta, kas pašreizējos konkurences apstākļos ir ļoti negatīvs signāls.
Veikalu ķēdes “LaTS” pārvaldītāja “Latvijas Tirgotāju savienība” valdes priekšsēdētājs Raimonds Okmanis norādīja, ka veikalu darba laiku uzņēmēji mainīs pēc saviem ieskatiem, bet tie tiks samazināti, īpaši svētdienās.
Viņš norādīja, ka grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā uzņēmumu darbību nav mainījuši vai arī tos ir ietekmējuši negatīvi. Vairāki vietējie mazāka lieluma veikali ir pārtraukuši darbību.
Jautājot par alkoholisko dzērienu apgrozījuma izmaiņām, Priedīte atzīmēja, ka veikalos “top!” augustā bija vērojams būtisks alkoholisko dzērienu apjoma samazinājums. Septembrī un oktobrī samazinājums vēl aizvien bija vērojams, bet tas sāk stabilizēties, salīdzinot ar identisku periodu pērn.
Tāpat novērots, ka vairāk pircēju sāk izvēlēties bezalkoholiskas alternatīvas, kā arī pircēji aizvien biežāk izvēlas iegādāties labākus un dārgākus alkoholiskos dzērienus.
“No vienas puses, tas ir labi, jo, iespējams, cilvēki mazāk patērē šos dzērienus, no otras puses, būtu muļķīgi dzīvot ilūzijās, ka par šādu apjomu samazinājies “dzērāju” skaits. Visdrīzāk cilvēki vienkārši veido uzkrājumus, iepērkoties lielajos veikalos, vai arī izvēlas apreibināties ar nelegālo alkoholu,” viņš piebilda.
Okmanis atzīmēja, ka dzērienu pārdošanas apjomi samazinājās augustā un septembrī, bet oktobrī atgriezās iepriekšējā līmenī, ko skaidro ar pircēju pielāgošanos jaunajiem tirdzniecības noteikumiem.
Savukārt SIA “Elvi Latvija” valdes locekle Laila Vārtukapteine norādīja, ka “Elvi” primāri ir pārtikas un pirmās nepieciešamības preču veikals, alkohola tirdzniecības ierobežojumiem kopumā nav būtiskas ietekmes uz uzņēmuma darbu.
Tā kā alkoholisko dzērienu īpatsvars “Elvi” produktu klāstā ir salīdzinoši neliels, darba laika izmaiņas tieši dzērienu tirdzniecības laika dēļ nav plānotas. Rudens un ziemas periodā daļa “Elvi” veikalu reģionos gadu no gada strādā īsāku darba laiku, un šīm tirdzniecības vietām arī šogad gada tumšajā laikā būs īsāks darba laiks.