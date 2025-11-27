FOTO: LA.LV kolāža

“Piedāvāja 15 kebabus kā kompensāciju…” Konflikts kebabnīcā beidzas ar neparastu zādzību 0

18:16, 27. novembris 2025
Zasulaukā divi jaunieši pirmdienas vakarā izraisīja konfliktu kebabnīcā pēc tam, kad viens no viņiem uz radiatora bija nolicis jaku, kuras materiāls karstuma dēļ sakusa.

Kamēr darbinieki mēģināja situāciju atrisināt, pat piedāvājot 15 kebabus kā kompensāciju, jaunieši izmantoja brīdi, kad darbiniece uz mirkli devās uz virtuvi, uzlika bojāto jaku uz kases aparāta un nozaga to, aiznesot līdzi aptuveni 360 eiro.

Kases aparāts vēlāk atrasts tukšs netālu no notikuma vietas, bet policija drīz vien noskaidroja un aizturēja abus jauniešus. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un jauniešiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

25. novembrī neilgi pēc pulksten 20.00 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju par kases aparāta zādzību no kādas kebabnīcas Zasulaukā.

Ierodoties notikuma vietā, likumsargi noskaidroja, ka divi jaunieši iegāja ēdnīcā, viens no viņiem uzlika savu jaku uz radiatora, kuras materiāls karstuma dēļ sakusa. Jaunieši vērsušies pie ēdnīcas darbiniekiem un sākuši konfliktēt.

Par notikušo kebabnīcas darbinieki piedāvāja jauniešiem 15 kebabus kā kompensāciju, taču brīdī, kad darbiniece uz mirkli iegāja virtuvē, viņi izmantoja šo situāciju, lai nozagtu kases aparātu. Jaunieši uzlika bojāto jaku uz kases aparāta un ar to raitā solī devās prom.

Netālu no notikuma vietas likumsargi atrada pamestu kases aparātu, taču tas bija tukšs. Pirms nozagšanas aparātā bija aptuveni 360 eiro. Likumsargi operatīvi noskaidroja iespējamos vainīgos un aizturēja viņus. Naudu, kas atradās kases aparātā, jaunieši jau bija paspējuši iztērēt.

Aizturētie jaunieši dzimuši 2005. un 2006. gadā un iepriekš nav nonākuši policijas redzeslokā. Viņiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas, proti, par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

