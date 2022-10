Foto: Valsts policija Foto: Valsts policija

Policija mācību iestādē Ventspilī pārbauda 450 jauniešus, konstatēti 11 pārkāpumi Ieteikt







Pirmdien, 10.oktobrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Valsts policijas Kinologu nodaļas Kurzemes grupas kinologiem un dienesta suņiem Marko, Yaro un Enzo, veica profilaktisko pasākumu mācību iestādē Ventspilī ar mērķi pārbaudīt, vai nenotiek nelikumīga narkotisko vielu aprite – lietošana, glabāšana un realizācija.

Ņemot vērā to, ka kādas mācību iestādes deviņi jaunieši pēdējā laikā ir nonākuši policijas redzeslokā par, iespējams, narkotisko vielu lietošanu, Valsts policijas Ventspils iecirkņa amatpersonas pēc savas iniciatīvas un arī mācību iestādes pieteikuma veica pārbaudes skolā, lai novērstu apreibinošo vielu apriti.

Kopumā tika pārbaudīti 450 jaunieši un Valsts policijas dienesta suns norādīja uz vienu jaunieti, kura, iespējams, atradusies apreibinošo vielu ietekmē. Lai to noskaidrotu, viņa tika nogādāta medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai.

Pie citiem skolēniem tika atrastas cigaretes, to skaitā arī elektroniskās cigaretes. Kopumā ir uzsākti 11 administratīvo pārkāpumu procesi pret jauniešiem vecumā no 15 – 17 gadiem. 10 administratīvo pārkāpumu procesi uzsākti par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu glabāšanu, ja to izdarījis bērns, savukārt viens administratīvais process uzsākts par, iespējams, apreibinošo vielu lietošanu. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 eiro.

Lai novērstu atkarību izraisošo vielu apriti, šādas pārbaudes notika iepriekš un notiks arī turpmāk.