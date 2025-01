FOTO: Latvijas Mediji

Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis

Mājās uz palodzes jau vairākus gadus aug kaktusi, kas nekad nav ziedējuši. Vasarā tos izlieku dārza terasē. Kā panākt, lai tie uzziedētu? Jautā Anita B.

Lai arī dažkārt šķiet, ka kaktusi ir garlaicīgi, ērkšķaini un mazliet vecmodīgi, patiesībā tā nav. Izturīgie adataiņi katru vasaru spēj apburt mūs ar brīnišķīgiem dažādu krāsu un formu smaržīgiem ziediem. Tikai jāzina, kā par augiem pareizi rūpēties. Savā pieredzē, kas jādara, lai kaktusi ziedētu regulāri, dalās kaktusu kolekcionāre Sanita Eidinta no Auces.

Ziedu vērošanā iesaista visu ģimeni

Sanita ar kaktusu audzēšanu sākusi aizrauties pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad kolēģe atdevusi podiņu ar panīkušu kaktusiņu.

“Pie manis kaktuss atkopās un uzziedēja. Tā arī sākās mana aizraušanās. Latvijā piedāvājums nav liels, tāpēc interesantus eksemplārus pasūtu no citām valstīm: Spānijas, Itālijas, Vācijas. Pašlaik kolekcijā ir ap 200 atšķirīgu kaktusu sugu hibrīdu. Vasarā tie cits pēc cita saplaukst, un skats ir iespaidīgs. Paverot durvis, siltumnīca burvīgi smaržo. Dažas sugas zied tikai pāris stundu vai vienu dienu, bet citas nedēļu, no rīta atverot un vakarā atkal sakļaujot ziedlapiņas. Lai nenokavētu ziedu atvēršanās brīdi un paspētu to iemūžināt fotogrāfijās, kaktusu vērošanā iesaistu visu ģimeni,” stāsta Sanita. Mīļākie viņai ir krāsainie epifīļi, kurus pacenšoties var izaudzēt no mazas lapiņas.

Jālaista maz

“Mēs, latvieši, esam centīgi un rūpīgi telpaugu kopēji. Mēdzam tos ik pa brīdim apčubināt un aplaistīt. Ja blakus stāv kaktusiņš, arī tam nežēlojam ūdeni, bet tā ir kļūda. Kaktusi jālaista ļoti reti. Vasaru manējie pavada siltumnīcā, un arī tad aplaistu tikai divas reizes mēnesī,” teic Sanita. Kaktusi ir sukulenti, kas spēj audos uzkrāt ūdens rezerves un labi pārdzīvo ilgstošus sausuma periodus. Tos labāk laistīt par maz nekā par daudz. Augsne nedrīkst būt pastāvīgi mitra, jo tas var izraisīt sakņu puvi.

Kā tuksneša augi kaktusi ir pieraduši pie retām, bet stiprām lietusgāzēm. Tāpēc labāk augus vienreiz kārtīgi salaistīt un pēc tam pagaidīt, līdz augsne atkal pilnībā izžūst.

Liekais ūdens no apakštasītes vienmēr jāizlej.

Ziemā jāļauj atpūsties

Lai kaktuss mūs katru gadu priecētu ar ziediem, svarīgi tam ziemā ļaut atpūsties – nodrošināt miera periodu. “Savus kaktusus ziemā novietoju uz plauktiem vairākos stāvos vēsā telpā ar nelielu apgaismojumu, kur temperatūra ir 5–8 grādi. Miera periodā nevajag laistīt. Pēdējo reizi salaistu oktobra sākumā un tad pamazām atsāku laistīt tikai pavasarī – aprīļa beigās,” stāsta Sanita.

Augšanas periodā vajag siltumu

Vasaras augšanas periodā kaktusus tur saulainā, siltā vietā – 20–35 °C temperatūrā. Tos var novietot arī siltumnīcā, uz terases vai balkona. Galvenais, lai augi būtu pasargāti no lietus un stipra vēja. Pie tiešiem saules stariem pieradina pakāpeniski. Reizi mēnesī adataiņus palutina ar sukulentiem domātu mēslojumu.

Kaktusu pārstādīšana

Laika gaitā kaktusa saknes piepilda augsni podā un sablīvē, tāpēc svarīgi tos regulāri pārstādīt. Kaktusi aug lēni, līdz ar to var pārstādīt ik pēc 3–5 gadiem. Dažreiz var viegli pateikt, kad kaktusam nepieciešams lielāks pods, – tas draud apgāzties vai saknes aug ārā pa drenāžas caurumiem. Labākais laiks pārstādīšanai ir pavasaris. Dabiskajā vidē kaktusi aug diezgan nabadzīgās, smilšainās augsnēs. Tāpēc svarīgi audzēšanai izmantot kaktusiem paredzētu augsni, ko var nopirkt dārzkopības preču veikalos. Lai augsni padarītu vēl irdenāku, ūdens un gaisa caurlaidīgāku, Sanita tai piejauc nedaudz grants.

Uzziņa

Kaktusu (Cactacea) dzimtā ir vairāk nekā 100 ģinšu un vairāk nekā 1500 sugu. Kaktusu dzimtene ir Ziemeļamerika un Dienvidamerika. Tur tie sastopami no Kanādas dienvidiem līdz pat Argentīnai un Čīlei. Uz Eiropu tos 1493. gadā atvedis Kristofors Kolumbs.

Kaktusi apdzīvo dažādus biotopus no tropu lietusmežiem līdz sausiem tuksnešiem. Dažādajiem biotopiem kopīga iezīme ir sezonālā ūdens pieejamība, kas jāņem vērā, audzējot kaktusus telpās.

Kaktusu audzētājas ieteikumi

Lai kaktusu vieglāk pārstādīt un rokās nedurtos asās adatas, ērti lietot standziņas, kuras lielveikalos izmanto smalkmaizīšu paņemšanai.

Iesācējiem kā pirmos vēlams izvēlēties gimnokalīcijus (Gymnocalycium). Tā ir kaktusu dzimtas augu ģints, kurā ietilpst 4–15 cm sfēriski kaktusi ar košiem ziediem, kas zied atkārtoti visu vasaru.

Pret pūkaino bruņuti var cīnīties, kaktusus apsmidzinot ar neatšķaidītu degvīnu. Labākai iedarbībai var pievienot zaļās ziepes. Pēc 2–3 dienām apsmidzina atkārtoti.