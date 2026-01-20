“JRT biļešu cenas varētu dubultot!” Alvis Hermanis pamato, ka viņš nav kārtējais “artists” 0
Pēdējā laikā Alvis Hermanis nāk klajā ar skaļiem paziņojumiem. Viņš kritizē valsts pārvaldi, reizēm skarbi izsakās par Latvijas nākotni, taču tagad publicējis viedokli par savām uzņēmēja dotībām.
Savas pārdomas viņš publicējis sociālo mediju platformā “Facebook”, un tās skan šādi:
“Mani oponenti nievājoši domā, ka tiem darīšana ar kārtējo mākslinieku, kurš iekūlies politikā. Var sanākt, ka būs daudz pārsteigumu viņiem.
Atšķirībā no visiem aktieriem, komponistiem un pārējiem, ar kuriem viņiem bijusi darīšana parlamentā, mana pieredze ir pavisam cita – 30 gadus vadot daudzskaitlīgus kolektīvus (mākslinieki, tehniskie cehi, administrācija) un mega projektus gan JRT, gan ārzemēs, turklāt visaugstākajā līmenī (La Scala, Zalcburgas festivāls un tādā garā).
Mana profesija neglābjami saistīta ar naudas pelnīšanu, jo pārdodam biļetes. Katru gadu mani projekti nopelnījuši daudzus miljonus eiro (tikai pēdējās divās sezonās JRT – 5 miljoni, pirms tam ārzemēs – līdz desmit miljonu ikgadu), tāpēc uzskatu sevi par uzņēmēju daudz lielākā mērā nekā daudzi šeit, kuri par tādiem uzdodās.
Vārdu sakot, ja domājāt, ka jums būs darīšana ar kārtējo artistu, tad laikus brīdinu – šoreiz var sanākt citādi. Tas ir viens.
Otrs – valsts pārvalde šeit ir samežģījusies tādā pakāpē, ka tikai cilvēki no malas un ar svaigu piegājienu te varēs ko līdzēt.”
Kas sakāms cilvēkiem komentāru sadaļā?
“Problēma jau ir sašķeltajā Latvijas sabiedrībā – mums nav nekā, kas mūs vienotu, izņemot naudu, kas ir visu Rietumu dievs. Sākotnējā ideja, ka Latvijas valsts ir valsts latviešiem, ir sabrukusi un nav realizējusies. Cerība, ka vismaz būsim sasnieguši Eiropas labklājību, arī nav īstenojusies. Šobrīd šī valsts ir tikai Eiropas teritorija, ko apdzīvo dažādi cilvēki, no kuriem tiek iekasēti nodokļi – bez cerībām, bez ideoloģijas, bez jeb kā, kas būtu vienojošs.”
“Alvi, tev nevienam nav jātaisnojas. Lai viss izdodas un uz priekšu! Galvenais no idejas tikt līdz rīcībai.”
“Paldies par iesākto cīņu pret birokrātiju un ierēdņiem! Lai tie “gudrie”, “neaizstājamie” 900 grāmatveži valsts pārvaldē pamēģina pastrādāt privātajā sektorā – visdrīzāk neviens viņus darbā neņems, tāpat kā “galvenos speciālistus”.”
“Simtprocentīgi piekrītu. Jau kopš 90. gadiem valsts pārvaldē tiek savēlētas artistiskas personas bez mazākās nojausmas, kas ir labs tautai, bet ar lielu potenciālu pieņemt lēmumus to interesēs, kas viņiem ļāvuši tajos krēslos nonākt. Tā teikt – vecie karogi, kas bija tikai karogi, bez satura, bez savas domas. Ar tevi ir drusku citādi – tu esi gan karogs, gan saturs, gan vīzija. Ceru, ka izdosies vismaz daļu no tā visa arī realizēt.”
“Esam nonākuši stadijā, kad iepriekš daudzinātie augstie diplomi un pieredzes arvien biežāk uzskatāmi par bremzējošu faktoru.”