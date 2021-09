“Sākotnēji priežu produktus ražojām tikai ģimenes vajadzībām, radu un draugu veselībai, taču parādījās arvien lielāks pieprasījums, tāpēc nolēmām uzsākt mājražošanu,” teic Reinis Artimovičs. Attēlā – kopā ar dēliem Jēkabu, Kārli un meitiņu Ievu (sieva Inga šoreiz fotogrāfes lomā). Foto no Artimoviču ģimenes arhīva

Priedes čiekurs – zaptē un šokolādē. Bērnu veselības labad Artimoviču ģimene pievēršas čiekuru pārstrādes biznesam Ieteikt







Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Reiņa un Ingas Artimoviču ģimenes uzņēmuma stāsts sākās 2015. gadā, kad vecākais dēls Jēkabs bija saķēris klepu, kuru nekādi nevarēja izārstēt. Vecāki izmēģināja gan aptiekas klepus sīrupus, gan citas zāles, neiztika bez antibiotikām, taču rezultātu nebija.

Tad mamma Inga sāka domāt par alternatīviem risinājumiem, līdz internetā uzgāja rakstu par priežu čiekuru sīrupu, kas esot lielisks līdzeklis klepus ārstēšanai. Izdevās atrast arī mājražotāju, kas šādu produktu gatavo no vietējiem čiekuriem, un tā nu Jēkabs ticis pie sīrupa.

Sagadīšanās vai ne, bet klepus pārgājis.

“Tad nu mēs ar sievu, divi studenti būdami, izdomājām, ka paši varam radiem un draugiem sagatavot oriģinālas Ziemassvētku dāvanas – priežu čiekuru sīrupiņus. Pēc svētkiem radi un draugi ar saviem labajiem vārdiem un ieteikumiem laida sīrupus tautās, un tas mūs pamazām mudināja ideju pārvērst par biznesu,” “Latvijas Avīzei” stāsta ­Reinis Artimovičs.

Sentiments un ­sezonalitāte

Jautāts par uzņēmuma nosaukumu, Reinis teic, ka tas radies pavisam vienkārši – tā kā Jelgavas iepriekšējais nosaukums bija Mītava, veidojot zīmolu Latvijas tirgum, vadījušies no sentimenta un tradīcijām. Patlaban ģimenes uzņēmuma “Mītavas Čiekurs” klāstā ir jau 30 produktu, kas tiek ražoti bez cukura. Turklāt uzņēmums pieturas bezatkritumu pieejai (zero waste), līdz ar to produktu iepakojums ir otrreiz pārstrādājams.

Reinis atzīst, ka produktu popularitāte gan ir sezonāla – silto laikap­stākļu sezonā pieprasītāki vērtīgie priežu našķi – šokolādes, karameles, zefīri, bet vēsajā vīrusu laikā uz urravām aiziet uztura bagātinātāji – čiekuru zaptes, sīrupi un pumpuru tēja.

Attiecīgi arī sokas tirdzniecība – vien 30% apgrozījuma ir no janvāra līdz septembrim, bet 70% apgrozījums ir laika posmā no oktobra līdz decembrim. Tad talkā nāk uzņēmumi, kas saviem darbiniekiem pasūta korporatīvās dāvanas. “Kovidlaikā tirdzniecību nedaudz ietekmēja gadatirdziņu atcelšana, taču tagad tie atkal darbojas, turklāt mums ir arī internet­veikals, tā ka nākotnē skatāmies ļoti pozitīvi,” tā Reinis.

Sveķi un citas nianses

Taujāts par recepšu knifiem, Reinis uzsver pircēju ierosinājumu un pat iebildumu nozīmi. “Vienmēr ir cilvēki, kam kaut kas nepatiks, un tieši viņi palīdz veidot mūsu jaunās receptes.

Svarīgi ir ieklausīties, izvērtēt, neapmierinātības pamatojumu un rīkoties.

Piemēram, sākumā ražojām produktu “Čiekuri sīrupā”, taču nereti, to pagaršojot, vieniem tas bija par rūgtu, citiem – par saldu. Kāds psiholoģiski vienkārši nevar apēst veselu čiekuru. To visu apkopojot, radījām jaunus produktus – čiekuru zaptes ar medu un ogām. Samazinājām cukura daudzumu, pievienojām medu un ogas, tādējādi radot mazāk saldu un rūgtu produktu, kas labāk tīk minētajai auditorijai,” stāsta Reinis.

Bet kā čiekuri tiek vārīti, zinot, ka būs darīšana ar sveķiem un neizbēgami sabojātu katlu? Nekas briesmīgs, teic Reinis, gan atzīstot, ka daudzi tieši šā iemesla dēļ baidoties gatavot čiekuru produktus mājas apstākļos. Taču ir kāds knifs – katlu pēcāk varot viegli nomazgāt ar pārtikas eļļu.

Lielākas klapatas esot ar čiekuru ievākšanu, te gan jāielāgo vairākas nianses. “Ievākti tiek Pinus Sylvestis jeb parastās priedes čiekuri, kas ir aptuveni 90% no visām Latvijas priedēm. Čiekuru ievācam privātās jaunaudzēs un Latvijas valsts mežos.

Zaļos čiekurus vēlams vākt tikai 3–4 nedēļas gadā, no brīža, kad tie parādās maijā.

Pēcāk čiekuri sāk koksnēšanas procesu, atdod ēteriskās eļļas priedei, kļūst mazvērtīgi un cieti. Čiekuros ir liels mitruma daudzums, tāpēc svaigus to nav ieteicams glabāt ilgāk par trim diennaktīm, tad tie var sākt pelēt. Čiekuriņus droši var saldēt, jo pēc saldēšanas tiem kļūst atvērtāka iekšējā struktūra un vienkāršāk izgūstami sveķi, ēteriskā eļļa un C vitamīns.”

Čiekuru šokolāde

Izejvielas saimnieki pērk no vietējiem zemniekiem. Medus nāk no Elejas biteniekiem, smiltsērkšķus iepērk Bauskā, bet mellenes un brūklenes piegādā apkaimes ogotāji. Bet šogad uzņēmums spēris soli tālāk attīstībā, radot inovatīvu produktu līniju – piecu veidu šokolādes ar priežu čiekuriem – melno šokolādi ar veseliem priežu čiekuriņiem, pildītas trifeles ar čiekuru sīrupu, čiekuru īrisu no baltās šokolādes, karamelizētus un veselus čiekurus, kas glazēti piena šokolādē.

“Šokolādi importējam no Beļģijas. Izvēlējāmies izmantot sastāvā augstākās otrās klases šokolādi, kas komerctirgū ir liels retums, jo sapratām, ka kvalitātei ir jābūt svarīgākai par cenu,” stāsta Reinis.

Viņš arī stāsta, ka jaunās šokolādes un citi čiekuru gardumi tiks demonstrēti arī pārtikas industrijas izstādē “Riga Food 2021”, kas no 9. līdz 11. septembrim norisināsies Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē.

Pateicīgs laiks ­gudrajiem

Patlaban Artimoviču ģimenes īpašumā nav savas saimniecības, taču viens no mērķiem ir iegādāties zemi un iestādīt pašiem savu priežu mežu. “Mūsu ģimenes uzņēmums ir LIAA Jelgavas biznesa inkubatora inkubācijas dalībnieks, kur gūstam daudz vērtīgu zināšanu un kopienas atbalstu no vairāk pieredzējušiem uzņēmējiem.

Esam piedalījušies divos LAD LEADER projektos, ar kuru palīdzību esam palielinājuši ražošanas jaudu 20 reižu un sākām šokolādes produktu ražošanu.

Novada pašvaldība arī palīdz – ir dažādi konkursi, kur var piesaistīt finansējumu, ir zinoši un atsaucīgi darbinieki, kuri neatsaka palīdzību un padomu, pašvaldība organizē tirdziņus un jautā pēc uzņēmēju viedokļa par to, kas vēl nepieciešams attīstībai. Domāju, ka šis ir ļoti pateicīgs laiks gudriem uzņēmējiem, jo vājie nolaiž rokas, bet stiprajiem ir vairāk iespēju,” rezumē “Mītavas Čiekura” saimnieks.