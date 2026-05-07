Putina lielākais fiasko 20 gadu laikā. Maskavas parāde draud pārvērsties par kaunu Kremlim 17
Šī gada 9. maija parāde Maskavā, kas gadiem ilgi kalpojusi kā Krievijas militārā spēka demonstrācija, šoreiz kļuvusi par simbolu Kremļa vājuma pieaugumam karā pret Ukrainu.
Pirmo reizi gandrīz 20 gadu laikā 2026. gada 9. maija parāde Maskavā notiks bez militārās tehnikas kolonnas. Kremlis formāli to skaidro ar “pašreizējo operatīvo situāciju”, taču pats fakts, ka tanki, raķešu sistēmas un bruņumašīnas netiks iekļautas Krievijas galvenajā propagandas rituālā, kļuvis par zīmīgu sistēmas vājuma pazīmi.
Nav noslēpums, ka Krievijas varas iestādēm parāde Sarkanajā laukumā nav tikai piemiņas ceremonija, bet arī militārā spēka demonstrācija un valsts “neaizskaramības” simbols.
Kā Maskava skaidro militārās tehnikas neesamību 9. maija parādē?
Pirmo reizi kopš 2007. gada militārā parāde Maskavā 9. maijā notiks bez tradicionālās bruņutehnikas demonstrēšanas. Pa Sarkano laukumu soļos tikai kājnieku kolonnas, paziņojusi Krievijas Aizsardzības ministrija.
Krievijas Aizsardzības ministrija precizēja, ka parādē piedalīsies kadeti no dažādām Krievijas armijas atzaru un dienestu augstākajām militārajām mācību iestādēm, kā arī Suvorova un Nahimova militāro skolu audzēkņi.
Parādes gaisa daļā virs Sarkanā laukuma pārlidos arī Krievijas akrobātikas komandu lidmašīnas. Pasākums noslēgsies ar Su-25 uzbrukuma lidmašīnām, kas debesīs virs Maskavas atstās Krievijas karoga krāsu pēdas.
Tikmēr Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, mēģinot attaisnot militārās tehnikas neesamību parādē, paziņoja, ka 2026. gads nav Otrā pasaules kara uzvaras jubilejas gads. Viņš apgalvoja, ka tieši tāpēc 9. maijā Sarkanajā laukumā nebūs militārās tehnikas kolonnu.
Tomēr Peskovs nepaskaidroja, kāpēc kopš 2007. gada šādas parādes notikušas arī gados, kas nav jubilejas gadi.
Viņš arī apgalvoja, ka Ukraina it kā regulāri veic triecienus Krievijas teritorijā un pastiprina tā dēvētās “teroristiskās aktivitātes”, atsaucoties uz uzbrukumiem infrastruktūrai, kas atbalsta Krievijas karaspēku. Peskovs norādīja, ka tādēļ Krievija ieviesusi papildu drošības pasākumus.
Cik valstu līderi apmeklēs 9. maija parādi Maskavā?
7. maijā Kremlis publicēja oficiālo ārvalstu līderu sarakstu, kuri apmeklēs militāro parādi Maskavā.
Parādē plāno piedalīties:
pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko;
Malaizijas valdnieks sultāns Ibrahims;
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico;
vairāki Krievijas atbalstīto separātisko teritoriju pārstāvji.
Vienlaikus izskanējusi informācija, ka Fico tomēr atteicies piedalīties svinībās Maskavā, taču Kremlis viņu joprojām iekļāvis oficiālajā viesu sarakstā.
Salīdzinājumam – pagājušā gada parādē Maskavā piedalījās 27 valstu līderi, tostarp Ķīnas, Serbijas, Venecuēlas, Brazīlijas, Kubas, Armēnijas un citu valstu pārstāvji.
Kā uz situāciju reaģējusi Eiropa?
Kaja Kallasa, Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās, komentējot Krievijas lēmumu rīkot parādi bez militārās tehnikas, paziņoja, ka tas skaidri atspoguļo kara pret Ukrainu reālo situāciju.
Viņa norādīja, ka Krievijas armija piedzīvo milzīgus zaudējumus un nespēj sasniegt izvirzītos mērķus.
Kāpēc šī parāde kļuvusi par apkaunojumu Kremlim?
Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihails Podoļaks televīzijas kanālam “FREEDOM” paziņojis, ka šī gada parāde kļuvusi par simbolu Krievijas militārās reputācijas sabrukumam.
Pēc viņa teiktā, Krievijai joprojām ir resursi kara turpināšanai, taču realitāte vairs neatbilst tēlam, ko Kremlis centās radīt iepriekšējos gados.
Viņš uzsvēra, ka ārvalstu līderu dalība šādā pasākumā automātiski tiek saistīta ar Putina režīma reputāciju.
No kā baidās Putins?
Politologs Andrejs Gorodņickis uzskata, ka 9. maija parāde faktiski kļuvusi par drošības risku pašam Kremlim, tādēļ Krievija aktīvi popularizē ideju par īslaicīgu pamieru.
Pēc viņa teiktā, Ukrainas spēki pēdējās dienās pierādījuši, ka spēj veikt dronu uzbrukumus pat Maskavai.
“Mēs nodemonstrējām, ka varam pārvarēt Maskavas pretgaisa aizsardzību. Un Putins patiešām baidās,” norādīja Gorodņickis.
Viņš piebilda, ka šī gada parāde notiks neierasti pieticīgā formātā un bez smagās tehnikas, kas iepriekš bija viens no galvenajiem Kremļa spēka simboliem.
Sagatavots pēc ārzemju preses materialiem.