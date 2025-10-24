Putina sūtnis steidzami lido uz ASV: ko prezidenti no mums slēpj? 0
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais sūtnis un Krievijas Tiešo investīciju fonda vadītājs Kirils Dmitrijevs ieradies ASV uz oficiālām sarunām, vēsta telekanāls CNN, atsaucoties uz informētiem avotiem.
Dmitrijevam plānots tikties ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersonām, lai “turpinātu apspriest attiecības starp ASV un Krieviju”. Izdevums “Axios” vēsta, ka viņam nedēļas nogalē Maiami paredzēts tikties ar Trampa sūtni Stīvu Vitkofu.
Vizīte notiek laikā, kad ASV pieaug neapmierinātība ar Kremļa atteikšanos izbeigt karu Ukrainā un neilgi pēc Trampa paziņojuma, ka viņš atceļ plānoto samitu ar Putinu.
Trampa administrācija trešdien noteica sankcijas diviem lielākajiem Krievijas naftas uzņēmumiem “Rosņeftj” un “Lukoil”, šādi vēršot papildu spiedienu uz Maskavu centienos panākt, ka tā piekrīt pamieram karā ar Ukrainu.
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī ASV Finanšu ministrija noteica sankcijas Dmitrijevam, raksturojot viņu kā “tuvu Putina līdzgaitnieku”.
Aprīlī Dmitrijevs kļuva par pirmo Krievijas amatpersonu, kas apmeklē Vašingtonu kopš Krievijas 2022. gada iebrukuma Ukrainā.
Vizītes gaitā viņš tikās ar Vitkofu, un tā tika uzskatīta par svarīgu soli Kremļa un Baltā nama attiecību uzlabošanas virzienā.
Aprīlī avots CNN atklāja, ka ASV valdība uz laiku atcēlusi Dmitrijevam noteiktās sankcijas, lai Valsts departaments varētu izsniegt viņam vīzu ieceļošanai ASV.