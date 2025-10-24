Dzīvo Rīgas centrā, bet šampūnam naudas nav: latviešu iemīļotais dziesminieks nonācis neapskaužamā situācijā 9
Grupas “Dzeltenie pastnieki” līderis Ingus Baušķenieks izdevumam “Privātā Dzīve” atklāj, ka šobrīd dzīvo pieticīgi un ļoti rūpīgi seko līdzi saviem izdevumiem.
Jau divdesmit gadus Baušķenieks dzīvo Rīgas centrā, un tieši īres maksa ir lielākais slogs budžetam. Tomēr viņš nevēlas pārcelties, jo novērtē vietas ērtības – teātri, parki un iespēja visur doties kājām, tā ietaupot uz auto uzturēšanas izmaksām.
Mūziķis atzīst, ka šobrīd dzīvo “no rokas mutē”, tāpēc rūpīgi uzskaita katru izdevumu. Luksusa lietas, piemēram, labu šampūnu, viņš atļaujas tikai pēc papildu ienākumiem.
Lai izvairītos no medikamentiem, Ingus cenšas uzlabot veselību dabiskā ceļā – mainot uzturu un eksperimentējot ar pārtiku: “Daru visu, lai nebūtu jālieto “medikamenti”, jo cenas par tiem ir milzīgas.
Tāpēc esmu gluži kā Robinsons Krūzo, kurš sevi ārstē pats. Piemēram, ja sāp vēders, pamainu šo to uzturā, un kļūst labāk.” Galvenie Ingus ieņēmuma avoti šobrīd ir no muzicēšanas.
