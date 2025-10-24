“Neviens jau nav uzrakstījis iesniegumu!” Veselības inspekcija komentē Helmaņa gadījumu 0
Lai Veselības inspekcija (VI) veiktu pārbaudi par Ogres novada domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim (NA) izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību, ir nepieciešams kādas personas iesniegums, bet tāds līdz šim nav saņemts, noskaidroja aģentūra LETA. Pēc savas iniciatīvas VI šādas pārbaudes neveicot.
VI aģentūrai LETA skaidroja, ka, iesniedzot sūdzību par darbnespējas lapas izsniegšanu, personai jānorāda apstākļi, kas ļauj apšaubīt darbnespējas lapas izsniegšanas pamatotību.
Personu sūdzības par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību izskata ārstniecības iestādes vadītājs un VI.
Helmanis jaunnedēļ, 31. oktobrī, pieteikts kā viens no runātājiem jaunas rūpnīcas kapsulas iemūrēšanas pasākumā Ogrē, liecina plašsaziņas līdzekļiem izplatītā informācija. Savukārt žurnāls “Ir” vēstīja, ka slimošanas laikā viņš vairākkārt manīts domes ēkā un publiskos pasākumos, kā arī ir aktīvs sociālajos tīklos. Tur, piemēram, viņš pozējis kopā ar politiskās ambīcijas pieteikušo režisoru Alvi Hermani.
Jautāts, vai nākamnedēļ viņš plāno atsākt darba pienākumu pildīšanu, Helmanis aģentūrai LETA atbildēja: “Ja ārsts atļaus.”
Viņš sacīja, ka novadā visas rūpnīcas tiek atvērtas tostarp ar mēra ziņu un cilvēki turpina viņu aicināt uz pasākumiem arī tikmēr, kamēr viņš ir darba nespējā. Uz jautājumu, vai rūpnīcas atklāšanu apmeklēs arī tad, ja slimības lapa vēl nebūs noslēgta, politiķis atbildēja, ka padomās.
“Ceru, ka atveseļošos,” piebilda Helmanis.
LETA iepriekš vēstīja, ka Helmanis noteiktajā termiņā nav aizpildījis pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, par ko viņu informējusi gan ministrija, gan Valsts drošības dienests. Ogres novada pašvaldībā oktobra sākumā skaidroja, ka mēram joprojām ir darba nespējas lapa. Helmanis “Facebook” augusta beigās bija solīja aizpildīt anketu, tiklīdz būs atguvis veselību no komandējumā Ukrainā gūtās traumas. Vienlaikus viņš pauda viedokli, ka pie varas esošie pielaidi valsts noslēpumam izmantojot, “lai sasniegtu savus politiskos mērķus un apkarotu konkurentus”.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) “Ir” šīs nedēļas sākumā apstiprinājis, ka situācija nav mainījusies – Helmanis joprojām atrodas ar slimību saistītā prombūtnē un pielaidei valsts noslēpumam nav pieteicies.
Čudars arī negrasās lūgt VI vērtēt Helmanim izsniegtās darba nespējas lapas pamatotību. “Esam šajā brīdī tur, kur esam,” norāda Čudars, uzsverot, ka jautājums par Helmaņa veselību ir ārsta, ne ministra ziņā.
“Ir” vēsta, ka Helmanis pēc atgriešanās no Ukrainas nepiedalījās ne nākamajā domes sēdē 31. jūlijā, ne arī 21. augusta Finanšu komitejas sēdē. Pēc sēžu protokoliem redzams, ka iemesls bija atvaļinājums.
Savukārt 25. augustā Helmanim noformēta darba nespējas lapa.
Vienlaikus slimošanas laikā viņš vairākkārt manīts domes ēkā un publiskos pasākumos, kā arī ir aktīvs sociālajos tīklos, norāda “Ir”.
Helmaņa prombūtnē mēra pienākumus pilda viņa vietnieks Andris Krauja, kurš žurnālam skaidro, ka nezina, kāpēc Helmanis vispirms devies atvaļinājumā, bet pēc tam atvēris darba nespējas lapu. Viņš arī nezina, kad mērs atgriezīsies darbā.
Krauja arī noliedz, ka slimošanas laikā Helmanis turpinātu neoficiāli vadīt domi. “Iespējams, ieskrējis pakaļ kādām mantām, bet tā es viņu personīgi neesmu, ja godīgi, saticis šajā laikā. Viņš ir, iespējams, bijis telpās, bet nezinu, ja tā godīgi,” klāsta Krauja.
Tāpat vēstīts, ka 31. oktobrī Ogres novada Tīnužu pagasta “Norupēs” notiks kokrūpniecības un mežsaimniecības uzņēmuma SIA “Stiga RM” 92 miljonu eiro vērtās lielformāta un nestandarta bērza saplākšņa rūpnīcas laika kapsulas iemūrēšanas pasākums, aģentūru LETA informēja uzņēmumā. Norādīts, ka līdz ar citiem runātājiem uzrunu šajā pasākumā, neskatoties uz darbnespēju, teiks arī Helmanis.