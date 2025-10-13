Ieslodzījuma vietu pārvaldē pieejamas 357 vakances. Uzsāk kampaņu darbinieku piesaistei “Dinamisks darbs drošākai rītdienai” 10
Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – IeVP) no 13. oktobra uzsāk kampaņu “Dinamisks darbs drošākai rītdienai”, kuras mērķis ir piesaistīt motivētus darbiniekus un veicināt sabiedrībā izpratni par darbu IeVP un ieslodzījuma vietās Latvijā. Šobrīd IeVP struktūrvienībās Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Olainē, Liepājā un Jēkabpilī ir 357 vakantas amata vietas jeb aptuveni 15% no visām IeVP pozīcijām. Ar kampaņas palīdzību IeVP vēlas mainīt sabiedrībā valdošos stereotipus par darbu ieslodzījuma vietās un parādīt, ka darbs ieslodzījuma vietās sniedz gandarījumu, ir interesants un dod iespēju veidot karjeru.
Motivēta personāla piesaiste ir ilggadējs izaicinājums, ar ko saskaras Ieslodzījuma vietu pārvalde. Situāciju pastiprina jauniešu līdz šim zemā interese par karjeras iespējām IeVP, kā arī sabiedrībā valdošie aizspriedumi par darbu cietuma vidē. Šobrīd IeVP struktūrvienībās ir pieejamas 357 vakances, kas ir par 8% vairāk nekā 2024. gadā. Visvairāk jeb aptuveni trešdaļa (36%) pieejamo vakanču šobrīd ir Rīgas centrālcietumā (130), kam seko Valmieras cietums ar 77 vakancēm jeb 21% no visām pieejamām vakancēm.
Dmitrijs Kaļins, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks pulkvedis: “Darbs ieslodzījuma vietās nav tikai par drošību aiz restēm – tas ir par cilvēkiem, atbildību un attīstību. Šis darbs prasa drosmi, bet vienlaikus dod iespēju redzēt, kā tavs ieguldījums patiešām maina sabiedrību. Aicinu ikvienu, kuru interesē darbs pārvaldē, uzdrīkstēties un pieteikties – lai kopā veidotu drošāku un labāku sabiedrību.”
Ieslodzījuma vietu pārvalde gadu laikā ir attīstījusies un jau šodien spēj piedāvāt dinamisku un drošu darba vidi, kas veicina personāla izaugsmi. To apstiprina arī dati par darbinieku stāžu un iekšējās apmierinātības pētījums – vairums darbinieku (61%) strādā IeVP ilgāk nekā 10 gadus un atzīst, ka ar darba vietu ir apmierināti, jūtas labi un droši.
Ieslodzījuma vietās strādājošie savu darbu raksturo kā dinamisku, ar plašām izaugsmes iespējām un atbilstošām sociālajām garantijām, turklāt ikdienas pienākumi veicina sabiedrības drošību. Kampaņā ”Dinamisks darbs drošākai rītdienai” iesaistīta virkne darbinieku, kuri ir vēlas dalīties savā pieredzē par darbu Ieslodzījuma vietās Latvijā. Tāpat kampaņas laikā iedzīvotāji tiks informēti par darba vidi un iespējām IeVP struktūrvienībās Latvijas galvaspilsētā un reģionos.
Ieslodzījuma vietu pārvaldei šis gads ir ļoti nozīmīgs – 2025. gada sākumā tika atklātas IeVP Mācību centra jaunās, modernās telpas Olainē, rudenī pabeigts jaunais Liepājas cietums, kas ir oficiāli modernākais cietums Ziemeļeiropā.
2025. gadā ir arī uzsākta kontaktpersonu sistēmas ieviešana un veiktas izmaiņas darba organizācijā, kas turpmāk palīdzēs efektīvāk strādāt ar ieslodzītajiem un to integrāciju sabiedrībā. Ieslodzījuma vietu pārvalde ir attīstības posmā, kur īpaši svarīga loma ir motivētiem darbiniekiem, kas ir gatavi sniegt ieguldījumu drošākas sabiedrības labā.
Sākot ar novembri, Ieslodzījuma vietu pārvalde pirmo reizi organizēs arī Atvēro durvju dienas, kuru laikā interesentiem būs iespēja apmeklēt ieslodzījuma vietas un uzzināt vairāk par darba vidi un iespējām ieslodzījuma vietās Latvijā. Informācija par Atvērto durvju dienām būs pieejama www.ievp.gov.lv.