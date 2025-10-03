Kur loģika? Samazinājām PVN noteiktām pārtikas precēm, bet daļai no tām cenu pieaugums nenormāls 0

Lai gan valdība samazinājusi PVN noteiktām pārtikas precēm, Latvija kļuvusi par līderi cenu kāpumā Eiropā, TV24 raidījumā “Dienas personība” atklāj Inna Šteinbuka, Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja.

Šteinbuka pauž, ka nupat tika panākta vienošanās par PVN samazinājumu noteiktām pārtikas precēm, bet, piemēram, putnu gaļai un olām, kam ir samazināts PVN, cenas pēdējā laikā pieauga “nenormāli” – par aptuveni 26 procentiem viena mēneša laikā. Viņa nevar pateikt, vai tas ir saistīts ar vistu labbūtību, bet ironizē, ka par vistām Latvijā, iespējams, rūpējas vairāk nekā par cilvēkiem. “Jebkurā gadījumā varbūt ir, varbūt nav saistīts,” skaidrību ievieš Šteinbuka.

“Cenas pieaug, un pārtikai kopumā augustā cenas pieauga par sešiem procentiem. Mēs esam absolūti čempioni Eiropas Savienībā pārtikas cenu pieaugumā,” viņa pauž. Ekonomikas ministrijas iniciatīva PVN samazināšanai iet kopā ar Zviedrijas iniciatīvu, kur arī noteiktām pārtikas precēm tika samazināts PVN. Vai iniciatīva dos efektu, tas esot cits stāsts.

“Tas efekts varētu būt sadalīts starp tirgotājiem un patērētājiem. Ja tirgotāji atsavinās vairāk nekā pusi, tad tas atlikums nebūs tik labs. Tur vajadzēja veikt kaut kādu uzraudzību,” uzskata Šteinbuka.

