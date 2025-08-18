#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: REUTERS/SCANPIX
Foto: REUTERS/SCANPIX
Ugunsdzēsēji strādā Krievijas raķešu uzbrukuma vietā, Krievijai uzbrūkot Ukrainai, Zaporižjā.

Par kādu mieru var būt runa? Krievija pirms Trampa un Zelenska tikšanās atkal demonstrē savu attieksmi 119

LETA, LA.lv
11:16, 18. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar četrām ballistiskajām raķetēm “Iskander-M” un 140 trieciendroniem un droniem imitatoriem, pirmdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

No tiem 88 droni notriekti vai neitralizēti ar radioelektroniskiem līdzekļiem.

Fiksēti dronu un raķešu trāpījumi 25 vietās Dņipropetrovskas, Doneckas, Harkivas, Kijivas, Odesas un Sumu apgabalos.

Kā vēsta Unian, Krievijas okupanti veikuši triecienus pa Zaporižju, mērķtiecīgi cenšoties trāpīt pilsētas kritiskajai infrastruktūrai. Par to savā Telegram kanālā paziņoja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.

Krievijas karaspēka triecienā Zaporižjā pirmdienas rītā trīs cilvēki nogalināti un 20 ievainoti.

Sākumā viņš brīdināja par ballistisko raķešu draudiem Zaporižjas apgabalā, bet vēlāk ziņoja par sprādzieniem reģionā.

“Krievijas karavīri trāpīja pa Zaporižju. Mērķtiecīgi mēģina trāpīt pilsētas kritiskajai infrastruktūrai,” paziņoja Fedorovs.

Vēlāk viņš piebilda, ka pilsētai veikti divi triecieni. Ziņots par diviem ievainotajiem, taču vēlāk šis skaits pieauga: “Jau četri ievainotie – cietušo skaits pēc ienaidnieka trieciena Zaporižjā pieaudzis. Ievainotajiem tiek sniegta visa nepieciešamā medicīniskā palīdzība.”

Vēlāk Fedorovs paziņoja, ka uz medicīnas iestādēm Zaporižjā hospitalizēti seši cilvēki, no tiem divi smagā stāvoklī.

Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks norādīja: “Tieši tāpēc Putins nevēlas pārtraukt uguni – viņam patīk apšaudīt miermīlīgās pilsētas un runāt par vēlmi beigt karu. Pašlaik šo vēlmi neredzam.”

Zaporižjas apgabala kara administrācija iepriekš ziņoja, ka krievi veikuši triecienu pilsētai ar ballistisko raķeti.

Aizdegušies veikali un autobusu pietura, bojāts mikroautobuss, nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām.

