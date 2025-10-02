Pirmais supermēness 2025. gadā: kam tas nesīs veiksmi, bet kam – nopietnus pārbaudījumus 0
Pilnmēness oktobrī būs lielāks nekā parasti un spīdēs ievērojami spožāk.
2025. gada oktobrī gaidāms gada pirmais supermēness. Pilnmēness atradīsies ļoti tuvu Zemei, tāpēc tā ietekme šajā laikā būs jūtama visiem.
Oktobra supermēness būs pirmais no trim šogad. Supermēness ir parādība, kad Mēness nonāk perigejā – vistuvākajā punktā savā orbītā pie Zemes. Parasti gada laikā supermēness novērojams vairākas reizes.
Tas iestāsies 7. oktobrī 14 grādos pēc auna zīmes.
Auns ir ļoti aktīva uguns zīme. Atmostas spēks, vēlme rīkoties, izrādīt iniciatīvu un kopumā cīnīties par savām interesēm un sacensties. Auns ir kara, fizisko aktivitāšu, sporta, spriedzes un līderības zīme, skaidro astrologi.
Pilnmēness vienmēr apgaismo vai pabeidz noteiktus procesa posmus vai pašu procesu. Piemēram, cilvēki var atcerēties iniciatīvas, kas tika uzsāktas 2025. gada marta vidū — tās tagad varētu tuvoties kulminācijai.
Ko drīkst un ko nedrīkst darīt pilnmēness laikā 2025. gada oktobrī
Astrologi norāda, ka pilnmēness ietekme jūtama trīs dienas pirms un trīs dienas pēc tā. Šoreiz dienas būs īpaši saspringtas attiecību jomā, jo Auns atrodas opozīcijā ar Svariem. Šis pilnmēness saasinās egoisma tēmas – centrā būs savas vēlmes un personīgie mērķi, nevis citu cerības.
Auna zīme ir enerģiska un impulsīva, un daudzi izjutīs šādu enerģētiku.
Jebkādi soļi neatkarības izrādīšanas, individuālu projektu uzsākšanas un savu kopējo spēku, robežu un ambīciju izpratnes virzienā nesīs pozitīvus rezultātus.
Šis ir arī labvēlīgs laiks, lai izbeigtu situācijas, kurās jūsu iniciatīvas nedod rezultātus. Piemēram, ja esat kaut ko sācis, bet redzat, ka tas nevirzās uz priekšu, varat vienkārši pieņemt šo faktu un atlaist to.
Pilnmēness laikā izvairieties no konfliktiem un visa veida provokācijām. Izvairieties no svarīgu finansiālu vai juridisku lēmumu pieņemšanas, īpaši emocionāla stresa apstākļos. Izvairieties no nevajadzīgu risku uzņemšanās bez sagatavošanās, kas nozīmē emocionālu lēmumu pieņemšanu un pilnīgu riskēšanu. Izvairieties no tiltu dedzināšanas attiecībās vai biznesa partnerattiecībās bez skaidra iemesla.