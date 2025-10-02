FOTO. Stambulas konvencijas protests: Petraviča apsūdz protestētājus emocionālajā vardarbībā 0
Virkne nevalstisko organizāciju (NVO) ceturtdien pie Saeimas nama rīkoja miermīlīgu protestu, aicinot deputātus saglabāt Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā un nekavējoties noraidīt likumprojektu par izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Sanākušie skandēja dažādus saukļus, aicinot deputātus neatbalstīt izstāšanos no Stambulas konvencijas. Protesta dalībnieki izkliedza saukļus, kuri vēstīja “Populisms posta, konvencija sargā!”, “Vardarbībai – nē! Konvencijai – jā!”, “Sieviešu sišana nav mūsu vērtība”.
Pie protesta dalībniekiem bija devusies deputāte Ramona Petraviča, kura pēc tam “Facebook” vēstīja, ka piedzīvojusi emocionālu vardarbību.
“Par ko man būtu jākaunas? Par to, ka esmu sieviete? Vai par to, ka esmu pret dzimuma maiņu bērniem, vai tāpēc, ka esmu pret transgenderisma apmācību jau no bērnudārza vecuma,” rakstīja deputāte.
Savukārt Rīgas domes deputāts Ainārs Šlesers sociālo mediju platformā “X” rakstīja: “Šodien piketā pie Saeimas ir sapulcējušies cilvēki, kuri protestē pret Stambulas konvencijas atcelšanu. Diemžēl viņu izturēšanās ir diezgan nedraudzīga un neiecietīga pret tiem cilvēkiem, kuri aizstāv dabiskās ģimenes vērtības.”
Viņš publicējis attēlu, kurā kāds protesta dalībnieks tur rokās neglaimojošu plakātu ar Šlesera portretu. Sociālajos tīklos deputāti norāda, ka protesta dalībnieki veikuši psihoemocionālu vardarbību.
Zināms, ka akcijā piedalījās “Protests”, centrs “Marta”, krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”, centrs “Dardedze”, “Latvijas attīstībai” jaunatnes nodaļa “Jaunieši attīstībai”, politiskās partijas “Vienotība” jaunatnes organizācija, kustības “Par!” jauniešu organizācija “Par Jauniešiem!”, “Jaunie Eiropas federālisti”, lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) un viņu draugu apvienība “Mozaīka”, kustība “Neons”, biedrība “Active Rainbow”, biedrība “Sievietei paveicās” un nodibinājums “Ilgtspējas fonds”.
Kā norāda “Protests”, Stambulas konvencija ir praktisks instruments cilvēktiesību aizsardzībā. Kopš tās ratifikācijas valstī ir ieviesti bargāki sodi varmākām, nodrošināti krīzes dzīvokļi cietušajiem un ieviesta elektroniskā uzraudzība bīstamākajiem likumpārkāpējiem, norāda organizācijā.
Šie mehānismi nodrošina reālu aizsardzību sievietēm un bērniem, veicinot drošāku sabiedrību kopumā, pauž “Protests”. Organizācijas uzsver, ka atteikšanās no konvencijas vājinātu šo sistēmu un atstātu cietušos bez aizsardzības.
“Izstāšanās no konvencijas būtu pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām un demokrātijas principiem, vājinot drošību un sabiedrības vienotību. Latvijas vieta ir būt aktīvai starptautiskās demokrātiskās kopienas daļai, aizsargājot visneaizsargātākos,” norāda organizatori.
Kā atzīmē organizatori, viņu mērķis ir saglabāt un stiprināt tiesiskumu, demokrātiju un drošību, nodrošinot, ka ikviens cilvēks valstī var dzīvot bez bailēm no vardarbības un diskriminācijas.