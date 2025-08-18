“Putinam nevajag vēstnieku ASV, šos pienākumus jau čakli pilda prezidents Tramps. Kauns!” Ločmele uzskata, ka vēsture šo kļūdu neaizmirsīs 0
Šobrīd visi diskutē par Trampa un Putina tikšanos, kā arī diktatora vismaz publiski izskanējušajiem noteikumiem. Savs viedoklis ir arī žurnālistei Nellijai Ločmelei.
“Putinam nevajag vēstnieku ASV, šos pienākumus jau čakli pilda prezidents Tramps. Kauns. Vēsture to neaizmirsīs. Bet šodien Zelenskim un Eiropas līderiem jādod atbilde Baltajā namā – ceru, ka viņi cieti noraidīs šo šantāžu, jo piekrist Putina noteikumiem būtu liktenīga kļūda,” X raksta Ločmele.
— Nellija Ločmele (@NellijaL) August 18, 2025
Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis var apturēt karu ar Krieviju, atsakoties no Krimas un Ukrainas dalības NATO, svētdienas vakarā (pirmdienas rītā pēc Latvijas laika) paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps.
“Ukrainas prezidents Zelenskis var izbeigt karu ar Krieviju gandrīz nekavējoties, ja viņš to vēlas, vai arī var turpināt karot. Atcerieties, kā tas viss sākās. Nekādas Obamas atdotās Krimas (pirms 12 gadiem, bez neviena šāviena!) atgūšanas un nekādas Ukrainas iestāšanās NATO. Dažas lietas nekad nemainās!!!” ierakstījis Tramps savā platformā “Truth Social” Zelenska vizītes Baltajā namā priekšvakarā.
Kopā ar Zelenski ar Trampu tiksies arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjere Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite. Tikšanās notiks trīs dienas pēc Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samita Aļaskā.
“Rīt Baltajā namā būs liela diena. Vēl nekad nav bijis tik daudz Eiropas līderu vienlaicīgi. Man ir liels gods viņus uzņemt,” teikts citā Trampa ierakstā platformā “Truth Social”.
“Viltus ziņas teiks, ka ir liels zaudējums prezidentam Trampam uzņemt tik daudzus dižus Eiropas līderus mūsu skaistajā Baltajā namā. Patiesībā tas ir liels gods Amerikai!!!” piebildis Tramps.
Telekanāls CNN konstatē, ka Trampa paziņojums par Krimas atgūšanas un Ukrainas dalības NATO neiespējamību atspoguļo spiedienu, kāds Zelenski gaida tikšanās laikā Baltajā namā.
“Divi viņa uzskaitītie nosacījumi – Ukrainai jāatsakās no Krimas, ko Krievija nelikumīgi anektēja 2014.gadā, un jāpiekrīt, ka tā nekad nepievienosies NATO, ir starp nosacījumiem, ko izvirzījis Vladimirs Putins, lai izbeigtu karu,” norāda CNN.