FOTO. Noskaidroti 2025. gada Latvijas un Baltijas mīlētākie zīmoli 0
Piektdien, 26. septembrī, Viļņā norisinājās “Baltic Brand Forum 2025”, un pasākuma noslēgumā tika paziņoti Baltijas iedzīvotāju mīlētākie zīmoli astoņās kategorijās. Arī šogad Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zīmoli sacentās par atzinību, ko noteica plašākajā zīmolu un dzīvesstila pētījumā reģionā “Brand Capital”.
Latvijā 2025. gada uzvarētāji ir:
- Straujāk augošais zīmols – “Ķekava”
- Zaļākais zīmols – “Latvijas Valsts meži”
- Cilvēcīgākais zīmols – “Swedbank”
- Mīlētākais zīmols – “Swedbank”
- Mīlētākais vietējo ražotāju zīmols – “Kārums”
- Mīlētākais mediju zīmols – Latvijas televīzija
- Izdevīgākais zīmols – “Depo”
- Rezonējošākais zīmols – “Swedbank”
Savukārt Baltijas kopvērtējumā par uzvarētājiem kļuva:
- Straujāk augošais zīmols – “Ikea”
- Zaļākais zīmols – “Ikea”
- Cilvēcīgākais zīmols – “Swedbank”
- Mīlētākais zīmols – “Swedbank”
- Mīlētākais vietējo ražotāju zīmols – “Kārums”
- Mīlētākais mediju zīmols – “Delfi”
- Izdevīgākais zīmols – “Lidl”
- Rezonējošākais zīmols – “Swedbank”
“Baltic Brand Awards” svinīgās apbalvošanas ceremonijas noslēgumā tika pasniegtas arī specbalvas no foruma partneriem “Norstat”, “IR Nauda” un “Printful”. Balvas saņēma “Virši”, LMT un GO3.
Šāgada foruma tēma bija “Zīmolu mijiedarbība ar kultūru”, uzsverot, ka zīmoli spēj ne tikai sekot līdzi sabiedrībā aktuālajiem trendiem, bet arī paši veicināt kultūras attīstību, kļūstot par nozīmīgu ikdienas paradumu un vērtību veidotāju.
Foruma programmā piedalījās starptautisku zīmolu pārstāvji no “LEGO”, reklāmas aģentūra “LE PUB”, kas pārstāv “Heineken” un “Uncommon”, kā arī spilgti Baltijas un Ukrainas piemēri – “Go Vilnius”, “Flow”, “MaisonBeast” un Ukrainas Expo paviljona radošais koncepts “Not For Sale”.
Foruma noslēgumā apmeklētājus sagaidīja muzikāls pārsteigums no Daddy Was A Milkman, savukārt Might Delete Later pārvērta foruma sajūtas oriģinālā dziesmā un vakaru turpināja ar DJ setu.
“”Brand Capital” pētījums ir īpašs ar to, ka tas sniedz ne tikai plašu datu apjomu, bet arī iespēju redzēt, kā gadu no gada mainās cilvēku vērtības un attieksme pret zīmoliem. Mēs redzam, ka patērētāji sagaida no zīmoliem ne vien kvalitatīvu produktu vai pakalpojumu, bet arī atbildīgu rīcību un spēju iedvesmot. Šī gada jaunā kategorija “Rezonējošākie zīmoli” atspoguļo, cik cieši zīmoli spēj mijiedarboties ar sabiedrības tendencēm un cilvēku ikdienas paradumiem,” uzsver “Baltic Brand Forum” līdzdibinātājs un reklāmas aģentūras “MAGIC” vadītājs Andris Rubīns.
Tik vērienīga pasākuma kvalitatīva realizācija nebūtu iespējama bez atbalstītājiem, tāpēc paldies “Baltic Brand Forum 2025” sadarbības partneriem – tehnoloģiju uzņēmumam “BALCIA”, “Latvijas Zaļais punkts”, “Printful”, Rīgas dome, “Go Vilnius”, “Nords Porter”, “Element Digital”, “Sons & Daughters”, “Optimist + Creative”, “Black ducky”, Turundajate Liit, LIMA, LRA, “Lido”, “Sixt”, kā arī mediju partneriem – TV3 Group, “Delfi”, “IR Nauda”, “JCDecaux”.