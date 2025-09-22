Aldaru ielas svētki Vecrīgā

FOTO. Vecrīga lustējas un pulcē ļaudis! Muzikāli, lustīgi un krāšņi aizvadīti Aldaru ielas svētki Vecrīgā 0

15:03, 22. septembris 2025
Sestdien, 20. septembrī, Vecrīgā norisinājās Aldaru ielas svētki, pulcējot apkaimes iedzīvotājus, rīdziniekus un pilsētas viesus. No plkst. 15.00 līdz pat vēlam vakaram iela pārtapa par brīvdabas skatuvi, kur mūzika, radošās aktivitātes un kaimiņu kopābūšana radīja īpašu svētku noskaņu.

Uz āra skatuves uzstājās mākslinieki Krāsa, Zeļģis, Žoržs Siksna, Inokentijs Mārpls, Rīta Stienis, Gapoljeri, kā arī DJ Dambis, kas rūpējās par muzikālo noskaņu starplaikos. Svētku laikā apmeklētāji varēja piedalīties radošajās darbnīcās, baudīt īpašus ēdienus un dzērienus, kā arī iepirkties tirdziņā.

Svētku organizēšanā iesaistījās Aldaru ielas uzņēmēji, tostarp bāri “Garāža”, “Aldaru Ezītis Miglā”, “FOB” un citi kaimiņi. Pasākums bija bezmaksas un pieejams ikvienam interesentam. Aldaru ielas svētku mērķis bija veicināt satikšanos un kopības sajūtu vēsturiskajā pilsētvidē, un organizatori pauž prieku par lielo atsaucību.

