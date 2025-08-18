“Viss, kas viņiem ir jādara, ir tikai jālūdz…” Lūpu lasītāja atklāj, par ko patiesībā Aļaskā sačukstējās Putins un Tramps 48
Lūpu lasītāja atklājusi, par ko tieši Krievijas prezidents Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Tramps sačukstējās uz sarkanā paklāja, tiekoties Aļaskā piektdien, 16. augustā.
Kaut gan daļa tikšanās notika aiz slēgtām durvīm, arī publiskajā daļā starp viņiem bija redzama saruna, ko mikrofoni neuztvēra. Šo dialogu nolasījusi kāda lūpu lasītāja, vēsta The Sun.
Kad Putins pa sarkano paklāju devās pretī Trampam, viņš pasmaidīja un pacēla īkšķi, pēc tam pasniedzot roku amerikāņu prezidentam. Tramps, aplaudējot, sagaidījis viņu ar vārdiem: “Beidzot.”
Sarokojoties, Tramps piebildis: “Tu to izdarīji, fantastiski tevi redzēt, novērtēju.”
Pēc lūpu lasītājas teiktā, abu saruna drīz vien pieskārusies Ukrainas kara tēmai. Putins angliski sacījis: “Paldies.” Bet tad Putins devis solījumu, sakot: “Es esmu šeit, lai tev palīdzētu.”
Tramps atbildējis: “Es tev palīdzēšu.”
Putins, visticamāk, runājot kara kontekstā norādījis: “Viss, kas viņiem ir jādara, ir tikai jālūdz.”
Tramps atbildējis: “Labi.”
Putins apliecinājis, ka ir gatavs izbeigt karu: “Es to izbeigšu.” Tramps viņam sacījis: “Es ceru, ka tā būs.”
Dodoties pie automašīnas, Tramps smaidot sacījis: “Nāc, ejam, kāpjam mašīnā. Mums jābrauc tālāk, abiem pievēršot tam uzmanību. Zinu, ka tas ir nopietni, tas ir diezgan ilgi.”
Fotosesija preses pārstāvju priekšā izvērtusies haotiska, jo žurnālisti sākuši skaļi uzdot Putinam neērtus jautājumus. Tramps, redzot Putina neapmierinātību, pieliecies pie palīga un teicis: “Man ir neērti, mums viņus ātri jāpārvieto.” Šo viņš minējis par žurnālistiem.
Savukārt Putins, reaģējot uz vienu no žurnālista jautājumiem, sacījis: “Jūs dzīvojat neziņā.”