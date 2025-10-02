Dzīvo ilgāk un jūties jaunāks: 8 ikdienas paradumi, kas glābj no priekšlaicīgas novecošanās un sirds problēmām 0
Cilvēka dzīves ilgumu un pašsajūtu lielā mērā nosaka ikdienas izvēles. Dažreiz šķiet, ka tikai lielas pārmaiņas spēj mainīt veselību, taču pat pavisam nelielas korekcijas ikdienas rutīnā var palēnināt organisma novecošanos un uzturēt sirdi labā stāvoklī. Lūk, astoņi paradumi, kas var palīdzēt dzīvot ilgāk, justies jaunākam un saglabāt enerģiju ikdienā.
ReklāmaReklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
Kokteilis
Visi viņi “redzējuši” vienu un to pašu! Kādas nepatikšanas 2025. gada beigām sola pasaulslavenu praviešu vīzijas
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.