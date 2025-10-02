Jurģis Liepnieks.
Foto: LETA

"Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā," uzskata Jurģis Liepnieks

14:12, 2. oktobris 2025
Viedokļi

ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums, kurā viņš Krieviju nodēvēja par “papīra tīģeri”, ir balstīts uz Amerikas izlūkdienestu datiem, kas liecina, ka Krievija strauji virzās pretim ekonomiskam sabrukumam un militārai sakāvei, raksta laikraksts “New York Post”. Arī vietējie eksperti, protams, cenšas izprast diktatora iespējamos rīcības plānus. Šoreiz savu viedokli X izteicis politisko procesu apskatnieks Jurģis Liepnieks.

“Vispār situācija ir nepatīkama. Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad – tuvāko 12-16 mēnešu laikā. Putinam ir nepieciešams lauzt kara gaitu, arī logs, kurā NATO ir pilnīgi negatavs cīnīties drīz sāks vērties ciet, nauda arī sāk beigties.

Paņemt šobrīd viegli paņemamo daļu Baltijas, un tad censties iemainīt pret Ukrainu, sagraut NATO, reālistisks plāns, kam šobrīd ir visi priekšnoteikumi.

Viss atkarīgs kā viņš vērtē, kāda būs ASV iesaiste. Lai vai kā, no daudz smagākām hibrīdoperācijām, gan, manuprāt, mēs vairs nevaram cerēt izvairīties. Vai arī Putinam jādomā kā tomēr ņemt pauzi. Vai nu jāeskalē, vai jāņem pauze. Domāju 2026. šis lēmums tiks pieņemts,” viņš raksta.

LA.LV redakcija vērš uzmanību! Šajā rakstā atspoguļots autora subjektīvais viedoklis, kas var nesakrist ar redakcijas viedokli.
