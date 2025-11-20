Putins atzīstas par vizīti slimnīcā un paziņo, ka gatavs dzīvot vēl 80 gadus 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins mākslīgajam intelektam veltītā konferencē paziņoja, ka ir iespējams sasniegt 150 gadus, taču ar to tāpat nepietiks, vēsta medijs “Daily Star”.
73 gadus vecais Putins mākslīgā intelekta konferencē pastāstīja, kā viņš plāno nodzīvot līdz 150 gadu vecumam.
Viņš pauda: “Iespējams, ka ir reāli sasniegt 150. Bet, pirmkārt, ar to tāpat vienmēr būs par maz, tāpat kā ar naudu. Vienmēr.”
Lai gan tehnoloģijām varētu būt liela loma, lai tas varētu notikt, atgriešanās pie “tradicionālajām vērtībām” ir svarīga ilgam mūžam, Putins sacīja auditorijai.
Diktators arī atklāja, ka nesen viņam uz nakti tika nozīmēts doties uz slimnīcu ikgadējās veselības pārbaudes veikšanai.
“Paldies Dievam, viss ir kārtībā,” viņš sacīja.
Ukrainas militārā izlūkdienesta vadītājs ģenerālleitnants Kirils Budanovs paziņoja, ka Putins sapņo par mūžīgu dzīvi. Viņš teica: “Atgriezīsimies vēsturē, visi diktatori sapņoja dzīvot ilgāk un labākajā gadījumā dzīvot mūžīgi.
Un visi pie tā strādāja. Bet es vēlreiz saku, tas nav iespējams, Dievs mūs radīja šādus – mēs mirsim.”
Ukrainas militārais izlūkdienests vairākkārt uzstājis, ka Krievijas diktators izmanto ķermeņa aizvietotājus, lai izvairītos no briesmām.
Budanovs apgalvoja, ka Putins sūtījis savus ķermeņa dubultniekus braucienos, kur pastāvēja risks dzīvībai.
Jautāts, vai Putina dubultnieki, par kuriem pirms vairākiem gadiem bieži tika spekulēts, joprojām pastāv, izlūkdienestu vadītājs Budanovs atbildēja: “Tie pastāv, un tie ir savās vietās.
Tas nonāca līdz absurdam, kad oficiāli pasākumi, kuros bija iesaistīts [Krievijas] valsts vadītājs, notika, tā teikt, Maskavā un Krievijas Tālajos Austrumos tikai ar pusstundas atšķirību. Visi saprot, ka tas fiziski ir neiespējami.”
Viņš apgalvoja, ka krievi izmantoja Kremļa vadītāja dubultniekus, lai “ietaupītu līdera laiku”. Ukrainas militārpersona sacīja, ka “tur, kur ir bīstami, labāk riskēt ar dubultnieku”.
Viņš neminēja piemērus, kur, viņaprāt, tika izmantots dubultnieks, taču japāņu mākslīgā intelekta analīze, kas balstīta uz balss, gaitas un sejas atpazīšanas datiem, apstiprināja teoriju, ka Kremlis izmanto vairāk nekā vienu ķermeņa dubultnieku.
Russian President Vladimir Putin was welcomed by a dancing robot as he arrived at an AI conference in Moscow. pic.twitter.com/qH64UajiPM
— The Associated Press (@AP) November 19, 2025