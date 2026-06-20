Tuvojas īsto saulgriežu brīdis: 7 lietas, ko saskaņā ar tradīcijām vērts izdarīt tieši šonakt, lai piesaistītu veiksmi 0
Lai gan Līgo vakars un Jāņi Latvijā ierasti tiek svinēti 23. un 24. jūnijā, īstais astronomiskais vasaras saulgriežu brīdis šogad pienāk agrāk — 21. jūnijā. Tas nozīmē, ka tieši nakts no 20. uz 21. jūniju ir īstā saulgriežu nakts, kad daba ir gada pilnbriedā, diena — visgarākā, bet nakts — visīsākā.
Latviešu tradīcijās šis laiks vienmēr bijis īpašs. Tas nav tikai ugunskurs, siers un alus, bet arī brīdis, kad doties dabā, sakopt sevi un māju, pīt vainagus, vākt zāles, sagaidīt saullēktu un simboliski paņemt līdzi gaismu visam nākamajam gadam.
1. Izej dabā un piefiksē gada gaišāko brīdi!
Saulgriežu būtība ir gaisma. Tāpēc viena no vienkāršākajām lietām, ko šonakt izdarīt, ir iziet ārā — pļavā, mežmalā, pie ūdens vai kaut vai savā pagalmā. Ne vienmēr vajag lielu svinēšanu. Pietiek ar apzinātu brīdi dabā, kad pamanīt, cik vēlu satumst, cik agri aust un cik dzīva šajā laikā ir pasaule apkārt.
2. Sapin vainagu vai vismaz ienes mājās ziedus
Vainagu pīšana ir viena no skaistākajām saulgriežu tradīcijām. Sievām un meitām parasti pin ziedu vainagus, bet vīriem — ozollapu vainagus. Tomēr arī tad, ja vainagu pīt negribas, var izdarīt vienkāršāko — salasīt pļavas puķes vai zaļumus un ienest tos mājās.
Ticējumos saulgriežu zālēm piedēvēts īpašs spēks, tāpēc šis ir īstais laiks, kad pamanīt pļavu, nevis tikai veikala plauktus.
3. Savāc zāles tējām un mājas svētībai
Tradicionāli saulgriežu laikā vāca ārstniecības augus un dažādas zāles. Ticēja, ka šajā laikā tās ir īpaši spēcīgas. Ja pazīsti augus, vari salasīt piparmētru, pelašķus, kumelītes, raudeni, vīgriezes vai citus zināmus augus tējām.
Svarīgi gan atcerēties — lasīt vajag tikai tos augus, kurus droši pazīsti, un vietās, kas nav piesārņotas ar ceļu putekļiem vai ķīmiju.
4. Iededz uguni — kaut mazu sveci
Ugunskurs ir viens no galvenajiem saulgriežu simboliem. Tradīcijās uguns saistīta ar gaismu, aizsardzību un attīrīšanos. Ja ir droša vieta un atļauts kurināt ugunskuru, šonakt tas iederas īpaši labi.
Ja tādas iespējas nav, simboliski pietiek arī ar sveci. Galvenais nav izmērs, bet doma — gaismas ienešana īsākajā gada naktī.
5. Nomazgā seju rīta rasā
Viens no zināmākajiem Jāņu un saulgriežu ticējumiem vēsta par rīta rasas spēku. Tautas tradīcijās uzskatīja, ka mazgāšanās rasā palīdz saglabāt skaistumu, veselību un mundrumu.
Tāpēc, ja ir spēks sagaidīt rītu, vari iziet ārā un basām kājām izbrist zāli vai nomazgāt seju rasā. Pat ja uz to raugās bez maģijas, tas ir skaists veids, kā sākt gada gaišāko dienu.
6. Sagaidi saullēktu
Saulgriežu nakts tradicionāli nav domāta agrīnai gulētiešanai. Viena no spēcīgākajām tradīcijām ir saullēkta sagaidīšana. Tas ir brīdis, kad gada īsākā nakts pāriet garākajā dienā, un simboliski — gaisma uzvar tumsu.
Nav obligāti jādzied līdz rītam vai jālec pāri ugunskuram. Var vienkārši aiziet līdz tuvākajam pakalnam, upei, ezeram vai pļavai un sagaidīt pirmo saules gaismu.
7. Atlaid to, kas vairs nav vajadzīgs
Saulgrieži ir labs brīdis ne tikai tradīcijām, bet arī iekšējai sakārtošanai. Sentēvu paražās šis laiks saistīts ar attīrīšanos, auglību un jaunu spēku. Mūsdienās to var pārtulkot pavisam vienkārši — apdomāt, ko gribas atstāt aiz muguras un ko paņemt līdzi vasaras turpinājumā.
Var uzrakstīt uz papīra vienu lietu, no kuras gribas atvadīties, un to simboliski sadedzināt ugunī. Var arī neko nededzināt — pietiek sev godīgi pateikt, ko vairs nevēlies nest tālāk.
Saulgrieži nav obligāti jāsvin skaļi. Tie nav tikai ballīte, alus, šašliks un kompānijas meklēšana pēdējā brīdī. Īstais saulgriežu gars var būt arī klusumā — pļavā, rasā, ugunī, dziesmā, ziedos vai vienkāršā brīdī, kad cilvēks atceras, ka daba šonakt ir savā pilnbriedā.