Vladimirs Putins un Volodirims Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/Gavriil GRIGOROV and Nhac NGUYEN / various sources / AFP)

Putins pēkšņi izsludina pamieru pareizticīgo Lieldienās: karavīriem jāaptur karadarbība visos virzienos, taču…

23:15, 9. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins negaidīti izsludinājis īslaicīgu pamieru karā ar Ukrainu pareizticīgo Lieldienu laikā. Kremlis pavēstīja, ka pamiers ilgs no 11. aprīļa plkst. 16 līdz 12. aprīļa dienas beigām.

Klusais slepkava: kardiologs nosauc astoņus slēptus augsta asinsspiediena cēloņus, par kuriem zina vien retais
Šiem 6 dzimšanas datumiem piedēvē īpašu spēku: tajos slēpjas atslēga uz veiksmi
Var piesaistīt nabadzību: 5 lietas, kuras jums noteikti vajadzētu izmest no mājas
Putins licis Krievijas karavīriem “apturēt karadarbību visos virzienos”, taču karaspēkam jābūt gatavam “novērst iespējamās ienaidnieka provokācijas, kā arī jebkādas agresīvas ienaidnieka darbības”.

“Mēs pieņemam, ka Ukrainas puse sekos Krievijas Federācijas piemēram,” teikts Kremļa paziņojumā.
Jādzīvo kā japāņiem? Latvieši dusmīgi par it kā ikdienišķu problēmu ar pakomātiem, ar ko saskaras visi
Ko ukraiņi patiešām ielika Lieldienu grozā pirms 300 gadiem: saraksts jūs pārsteigs
“Mēs nepārtrauksim!” Budanovs atklāj, ka Ukraina turpinās triecienus pa Krievijas naftas objektiem, neskatoties uz partneru spiedienu

Priekšlikumu pasludināt pamieru Lieldienās iepriekš izteica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Putins vienpusēji paziņoja par karadarbības pārtraukšanu uz pusotru dienu 2025. gada Lieldienās.

Tolaik konfliktā iesaistītās puses apsūdzēja viena otru daudzos pārkāpumos, bet karadarbības intensitāte tajā laikā ievērojami samazinājās.

“Notiek kaut kas dīvains…” 9. maija parāde Maskavā varētu nenotikt – runas varas gaiteņos Putinu dara nervozu
Steroīdu seja. Slaidiņš informē par Putina patieso veselības stāvokli
“Ir skaidrs, ka krievi uzsāks uzbrukumu!” Rajevs pastāsta, vai Kremlis divu mēnešu laikā var ieņemt Donbasu
