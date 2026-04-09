Putins pēkšņi izsludina pamieru pareizticīgo Lieldienās: karavīriem jāaptur karadarbība visos virzienos, taču…
Krievijas diktators Vladimirs Putins negaidīti izsludinājis īslaicīgu pamieru karā ar Ukrainu pareizticīgo Lieldienu laikā. Kremlis pavēstīja, ka pamiers ilgs no 11. aprīļa plkst. 16 līdz 12. aprīļa dienas beigām.
Putins licis Krievijas karavīriem “apturēt karadarbību visos virzienos”, taču karaspēkam jābūt gatavam “novērst iespējamās ienaidnieka provokācijas, kā arī jebkādas agresīvas ienaidnieka darbības”.
Priekšlikumu pasludināt pamieru Lieldienās iepriekš izteica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Putins vienpusēji paziņoja par karadarbības pārtraukšanu uz pusotru dienu 2025. gada Lieldienās.
Tolaik konfliktā iesaistītās puses apsūdzēja viena otru daudzos pārkāpumos, bet karadarbības intensitāte tajā laikā ievērojami samazinājās.