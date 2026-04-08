Steroīdu seja. Slaidiņš informē par Putina patieso veselības stāvokli

Pievieno LA.LV
LA.LV
0:19, 9. aprīlis 2026
Viedokļi

Interneta vidē daudz runāts un spekulēts par Krievijas diktatora veselības stāvokli. Nu par to sīkāk TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidro NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Donalds Tramps: Jebkurai valstij, kas šo darīs, tiks piemērots 50% tarifs visām precēm 60
Lai krīzes vai kara situācijā neciestu badu… 10 pārtikas produkti, kuri nebojājas gadiem ilgi
Kokteilis
Tavs dzimšanas mēnesis atklāj, kā tu reaģē uz pārmaiņām – sakritība ir biedējoša
Lasīt citas ziņas

J. Slaidiņš stāsta, ka Vladimira Putina veselības stāvokli var novērtēt tikai pēc ārējām pazīmēm. Majors, atsaucoties uz ekspertiem, teic, ka tiek runāts par steroīdu seju – vizuālu pietūkumu. Medicīnā to parasti saista ar glikokortikosteroīdu lietošanu, ko lieto vēža, nieru slimību un stipru muguras sāpju un autoimūnu slimību ārstēšanā.

Šīm zālēm ir arī blakusparādības – pārmērīga agresivitāte, aizkaitināmība un impulsivitāte lēmumu pieņemšanā. Vienlaikus ir arī novājināta imunitāte.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Bez Krievijas un Baltkrievijas Baltijai galā netikt,”Rosļikova plāni un izteikumi jau atkal “uzvelk” latviešus
“Nodūra kā cūku. Vispirms ribās, tad mutē.” Jūrmalā Dainas acu priekšā nodurts viņas četrkājainais draugs
No sirds priecājamies! Martā būtiski palielinājies LA.LV lasītāju skaits

Kas vēl sakāms J. Slaidiņam, skaties video!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Jauns drauds pie apvāršņa: Krievija būvē bezpilota lidaparātu bāzes Baltkrievijā
Viedoklis
Streips: Pasaules otrajā lielvarā saimnieko kadrs ar demenci, kurš uzskata, ka Kremļa fašists viņam ir vislabākais draudziņš un sabiedrotais pasaulē
Eiropā pieaugs auto zādzību skaits? Krievija grasās pieņemt īpašu likumu, kas saistīts ar Rietumu mašīnām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.