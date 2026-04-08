Steroīdu seja. Slaidiņš informē par Putina patieso veselības stāvokli 0
Interneta vidē daudz runāts un spekulēts par Krievijas diktatora veselības stāvokli. Nu par to sīkāk TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidro NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
J. Slaidiņš stāsta, ka Vladimira Putina veselības stāvokli var novērtēt tikai pēc ārējām pazīmēm. Majors, atsaucoties uz ekspertiem, teic, ka tiek runāts par steroīdu seju – vizuālu pietūkumu. Medicīnā to parasti saista ar glikokortikosteroīdu lietošanu, ko lieto vēža, nieru slimību un stipru muguras sāpju un autoimūnu slimību ārstēšanā.
Šīm zālēm ir arī blakusparādības – pārmērīga agresivitāte, aizkaitināmība un impulsivitāte lēmumu pieņemšanā. Vienlaikus ir arī novājināta imunitāte.
