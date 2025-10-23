Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/Christopher Furlong / POOL / AFP

“Putins viņu respektē…” Tramps nosauc politiķi, kurš varētu palīdzēt izbeigt karu Ukrainā 0

LA.LV
0:14, 23. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps ir pārliecināts, ka Turcijas līderis Redžeps Tajips Erdogans varētu palīdzēt izbeigt karu starp Krieviju un Ukrainu. Par to viņš paziņoja, sarunājoties ar reportieriem lidmašīnā.

Lasīt citas ziņas

Tramps uzsvēra, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins respektē Erdoganu, un tāpēc Turcijai varētu būt nozīmīga loma konflikta risināšanā. Viņš piebilda, ka personīgi Erdoganu uzskata par draugu.

“Viņu respektē Krievijā. Par Ukrainu es nezinu, bet Putins viņu ciena, un viņš ir mans draugs,” sacīja Tramps.

Uz jautājumu, vai Erdogans spētu palīdzēt izbeigt karu starp Maskavu un Kijivu, Tramps atbildēja īsi un konkrēti: “Jā, Erdogans var.”

Kad beigsies karš? Erdogana skatījums

Septembra beigās Turcijas prezidents intervijā “Fox News” atzina, ka necer uz ātru kara noslēgumu. “Es īsti neticu, ka karš Ukrainā drīz beigsies. Tās nav īpaši labas ziņas,” sacīja Erdogans.

Viņš arī norādīja, ka Eiropai nebūs iespējams bezgalīgi ilgi sniegt finansiālu palīdzību Ukrainai, savukārt ekonomiski Kijiva nespēj konkurēt ar Maskavu.

“Mēs ceram, ka šis atbalsts turpināsies,” piebilda Turcijas prezidents.

Turcija piedāvā samitu ar Ukrainu, ASV un Krieviju

Ankara iepriekš paudusi gatavību rīkot Ukrainas, ASV un Krievijas līderu tikšanos. Erdogans uzskata, ka konkrētu darba grupu izveide militārajā, humanitārajā un politiskajā jomā varētu pavērt ceļu šādam samitam.

Turcijas administrācija norādījusi, ka šāda iniciatīva būtu iespējama, ja tiktu izstrādāts strukturēts sarunu formāts.

Vienlaikus Erdogans vairākkārt uzsvēris, ka Turcija neatkāpsies no atbalsta Ukrainas teritoriālajai integritātei un suverenitātei.

Tēmas
