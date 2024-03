Militārais eksperts atklāj, kāpēc visvairāk jāuztraucas, ja Krievijas armija uzsāks plaša mēroga operācijas Ieteikt







“Visvairāk jāuztraucas, ja Krievijas armija uzsāks plaša mēroga operācijas,” izvērtējot kara Ukrainā pesimistiskāko scenāriju, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” atzina militārais analītiķis Igors Rajevs.

Tāpat būtu jāuztraucas, ja Krievija turpinās uzturēt militāro ražošanu pašreizējā līmenī, kā arī, ja Krievijas armija sāk efektīvi izmantot Gaisa spēkus sauszemes operāciju atbalstam.

Rajevs atklāj, ka viņu pašu visvairāk uztrauc, ja Krievijas armija uzsāks plaša mēroga operācijas, kuras pārsniedz pašreizējo brigādes- divīzijas līmeni: “Tas nozīmē, ka viņi atgūst spējas darboties lielās formācijās.”

Lai gan līdz šim Krievija nav šādas spējas demonstrējusi karā ar Ukrainu, ar to nevar nerēķināties, jo tāda iespēja pastāv.

Visi šie faktori nozīmētu, ka īstermiņā Krievija uzvar.

Tāpēc galvenais, kas būtu jāizdara – jāaptur Krievijas uzbrukums. To varētu paveikt, izpildot divus uzdevumus. Viens no tiem – Ukrainai jāveic mobilizācija, būtiski palielinot armijas skaitlisko sastāvu. Otrs uzdevums – Rietumiem jāpalielina militārā ekipējuma piegādes no esošajiem ekipējuma krājumiem: “Laika saražot kaut ko jaunu nav un nebūs.”

Tāpēc šobrīd viss ir Rietumu un Ukrainas rokās.

“Ja šie uzdevumi ir izpildīti, tad jādomā, ka pesimistiskais scenārijs nepiepildīsies,” militārais analītiķis uzsver.