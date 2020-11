Publicitātes foto

"Rīgas enerģētikas aģentūra" ir izstrādājusi pirmo gājēju un velobraucēju skaitītāja prototipu





Lai veicinātu klimatneitrālas mobilitātes attīstību, kā arī stiprinātu uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu gan pašvaldībā, gan arī privātajā sektorā, Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) ir izstrādājusi pirmo gājēju un velobraucēju skaitītāja prototipu, kas uzstādīts pie veloceļa “Centrs-Berģi”, Brīvības un Gustava Zemgala gatves krustojumā.

Skaitītājs veic uz video analīzi balstītu mikromobilitātes objektu (gājēju, velosipēdu, skrejriteņu) uzskaiti un atspoguļo rezultātus uz LED ekrāna un interneta platformā.

Laika posmā no 01.07.2020.-31.10.2020. ir uzskaitīti 250446 velobraucēji un 271876 gājēji, kas ir vidēji 2036 riteņbraucēji un 2210 gājēji dienā. Līdz šim lielākais riteņbraucēju skaits 3732 ir fiksēts ceturtdienā, 20. augustā.

Analizējot datus, var secināt, ka iedzīvotāji šajā maršrutā vairāk izmanto velosipēdu ikdienas vajadzībām, jo brīvdienās ir vidēji par 45% mazāk riteņbraucēju nekā darba dienās. Tas vēlreiz apliecina tendenci, ka Rīgas iedzīvotājiem ir aktuāla ikdienas mikromobilitātes infrastruktūras attīstīšana un digitalizācija.

Ja pieņem, ka viena brauciena laikā katrs velosipēdists veic vismaz 3 km garu distanci, tad skaitītāja pirmo četru mēnešu darbības laikā uzskaitītie velosipēdisti ir nobraukuši 751338 km garu distanci.

Šo pašu attālumu veicot ar iekšdedzes dzinēja vieglo automašīnu, atmosfērā būtu radīti CO 2 izmeši 210 tonnu apmērā, kā arī citas piesārņotājvielas, piemēram, PM putekļu daļiņas, ozons (O 3 ), slāpekļa dioksīds (NO 2 ) un sēra dioksīds (SO 2 ).

Gājēju un velobraucēju skaitītāja prototips izstrādāts projekta “Multimodāla pilsēta (cities.multimodal)” ietvaros, ieviešot Rīgā pirmo mobilitātes punkta pilotprojektu, lai veicinātu viedu, multimodālu un videi draudzīgu mobilitāti.

Vairāk informācijas par projektu lasi https://www.cities-multimodal.eu/. Interesenti var iepazīties ar skaitītāja datiem, nosūtot pieprasījumu uz REA e-pastu rea@riga.lv.

