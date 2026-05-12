VIDEO. Putins lepni demonstrē “pastardienas ieroci” – pēc katastrofālās izgāšanās parādē jau noticis izmēģinājums 13
Dažas dienas pēc 9. maija parādes Kremļa vadonis Vladimirs Putins paziņoja par veiksmīgu starpkontinentālās ballistiskās raķetes “Sarmat” izmēģinājumu. Viņš vēlreiz apsolīja nodot jaunumu bruņotajiem spēkiem. Par to ziņo Krievijas valsts mediji, vēstīts vietnē Dialog.ua.
Stratēģisko raķešu spēku komandieris Sergejs Karakajevs video saziņā informēja Putinu par veiksmīgu “Sarmat” palaišanu. Viņš apgalvoja, ka izmēģinājumi apstiprinājuši tehnisko un konstrukcijas risinājumu pareizību.
Tika ziņots, ka pirmās šādas raķetes plānots nodot kaujām Krasnojarskas novadā līdz 2026. gada beigām.
Pēc ziņojuma Putins atkal uzsvēra nepieciešamību stiprināt Krievijas stratēģisko drošību – iemesls tam esot ASV izstāšanās no pretraķešu aizsardzības līguma.
Putins nosauca “Sarmat” par spēcīgāko raķešu kompleksu pasaulē, norādot, ka tā kaujas galviņas jauda it kā vairāk nekā četras reizes pārsniedzot rietumu analogus, bet lidojuma attālums sasniedzot 35 000 kilometru.
Jāatzīmē, ka Krievijas varasiestādes vismaz septiņas reizes solījušas drīzumā nodot “Sarmat” armijai. Jau 2023. gada februārī Putins solīja, ka raķete būs kaujas laukā līdz tā paša gada beigām. Vasarā viņš atkārtoja solījumu, bet rudenī apgalvoja, ka darbs pie projekta faktiski pabeigts un atlikušas tikai “administratīvi-birokrātiskas procedūras”. 2024. gada februārī Putins paziņoja, ka pirmās sērijveida raķetes jau atrodoties karaspēka rīcībā.
Līdz šai dienai bijis tikai viens veiksmīgs izmēģinājuma palaišanas gadījums – 2022. gada aprīlī. 2024. gada rudenī izmēģinājumu laikā raķete eksplodēja.
Zīmīgi, ka savu “Pastardienas ieroci” Putins parādīja trīs dienas pēc vājās parādes Maskavā 9. maijā. Kremļa vadība neuzdrošinājās izvest tehniku uz ielām, baidoties no Ukrainas triecieniem. Rietumu mediji novērtēja šo pasākumu kā Krievijas vājuma un tehnoloģiskā izsīkuma izpausmi.
🇷🇺 On May 12, President #Putin received a report on the successful test of the Sarmat missile.
💬 With 35,000+ km range, enhanced accuracy & the ability to overcome all existing & future missile defence systems, Sarmat is a formidable deterrence asset.https://t.co/waBvSOHm7I pic.twitter.com/rBchrCce1r
— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 12, 2026
Putin has issued fresh nuclear threats, claiming that the new intermediate-range ballistic missile “Oreshnik” can be armed with nuclear warheads.
He also bragged about the heavy ICBM “Sarmat,” whose test launches have been completed in Russia, and said that development is in the… https://t.co/9azKDgXwlD pic.twitter.com/42YXcofBI6
— Visegrád 24 (@visegrad24) May 12, 2026
⚡️President #Putin: Following successful test of #Sarmat – world’s most powerful missile system – its payload yield is over 4× any Western counterpart
It can travel on ballistic & suborbital trajectories, extending range beyond 35,000 km while improving accuracy. pic.twitter.com/GLJTVcsqXz
— Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) May 12, 2026