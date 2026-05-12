Ekrānšāviņi no X

VIDEO. Putins lepni demonstrē “pastardienas ieroci” – pēc katastrofālās izgāšanās parādē jau noticis izmēģinājums 13

Pievieno LA.LV
LA.LV
20:42, 12. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Dažas dienas pēc 9. maija parādes Kremļa vadonis Vladimirs Putins paziņoja par veiksmīgu starpkontinentālās ballistiskās raķetes “Sarmat” izmēģinājumu. Viņš vēlreiz apsolīja nodot jaunumu bruņotajiem spēkiem. Par to ziņo Krievijas valsts mediji, vēstīts vietnē Dialog.ua.

Kokteilis
Sievietes ar šiem vārdiem bieži dēvē par eņģeļiem: viņas iedvesmo, nomierina un vienmēr atbalsta
Kokteilis
“Man atpakaļceļa vairs nav…” Ainārs Rubiķis atklāj patiesību par attiecībām ar Rēziju Kalniņu
Kokteilis
Vairs nekas nebūs kā agrāk – trīs zodiaka zīmes stāv lielu pārmaiņu priekšā
Lasīt citas ziņas

Stratēģisko raķešu spēku komandieris Sergejs Karakajevs video saziņā informēja Putinu par veiksmīgu “Sarmat” palaišanu. Viņš apgalvoja, ka izmēģinājumi apstiprinājuši tehnisko un konstrukcijas risinājumu pareizību.

Tika ziņots, ka pirmās šādas raķetes plānots nodot kaujām Krasnojarskas novadā līdz 2026. gada beigām.

CITI ŠOBRĪD LASA
“40 gadu laikā nekas tāds vēl nebija pieredzēts!” Kāpēc policija Jaunjelgavas pusē apturēja satiksmes autobusu?
“Paldies varēsiet man teikt pēc tam!” Iespaidojoties no premjeres, Ralfs Eilands palūdzies Dievam dāvanā kaut ko Latvijai
Veselam
Pēteris Apinis: Samazināsim izdzerto cukuru – dzerot par vienu kolas (vai nektāra) glāzi dienā mazāk, diabēta risks samazinās par 25%

Pēc ziņojuma Putins atkal uzsvēra nepieciešamību stiprināt Krievijas stratēģisko drošību – iemesls tam esot ASV izstāšanās no pretraķešu aizsardzības līguma.

Putins nosauca “Sarmat” par spēcīgāko raķešu kompleksu pasaulē, norādot, ka tā kaujas galviņas jauda it kā vairāk nekā četras reizes pārsniedzot rietumu analogus, bet lidojuma attālums sasniedzot 35 000 kilometru.

Jāatzīmē, ka Krievijas varasiestādes vismaz septiņas reizes solījušas drīzumā nodot “Sarmat” armijai. Jau 2023. gada februārī Putins solīja, ka raķete būs kaujas laukā līdz tā paša gada beigām. Vasarā viņš atkārtoja solījumu, bet rudenī apgalvoja, ka darbs pie projekta faktiski pabeigts un atlikušas tikai “administratīvi-birokrātiskas procedūras”. 2024. gada februārī Putins paziņoja, ka pirmās sērijveida raķetes jau atrodoties karaspēka rīcībā.

Līdz šai dienai bijis tikai viens veiksmīgs izmēģinājuma palaišanas gadījums – 2022. gada aprīlī. 2024. gada rudenī izmēģinājumu laikā raķete eksplodēja.

Zīmīgi, ka savu “Pastardienas ieroci” Putins parādīja trīs dienas pēc vājās parādes Maskavā 9. maijā. Kremļa vadība neuzdrošinājās izvest tehniku uz ielām, baidoties no Ukrainas triecieniem. Rietumu mediji novērtēja šo pasākumu kā Krievijas vājuma un tehnoloģiskā izsīkuma izpausmi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Andrejs Ēķis “izdod” Krievijas propagandas “vārdnīcu”: Lai pirms vēlēšanām vieglāk atpazīt oratorus, aiz kuriem var slēpties sveša ietekme
TV24
Rajevs par “lielo uzbrukumu” frontē: Kāpēc neviens vēl nezina tā īsto virzienu?
VIDEO. Plakāti un mūzika kā ieroči – informatīvais duelis Narvā; kurš bija “stiprāks”?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.