Redzēji Dāvidu Krūmiņu “somu mežos”? Advokāts skaidro, vai redzēt meklēšanā izsludinātu personu ir noziegums 8

20:13, 29. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Jau vēstījām, ka personas nolaupīšanas organizēšanā vainotais Dāvids Krūmiņš šodien pārsteidza ar publisku uzrunu – video no slēptuves, kurā viņš atklāj savu versiju par notikušo. Zvērināts advokāts Lauris Klagišs vietnē “Facebook” publicējis komentāru, skaidrojot sabiedrībai, vai redzēt meklēšanā izsludinātu personu ir noziegums.

Atgādināsim, ka Dāvids Krūmiņš apgalvoja, ka ir kļuvis par sistēmas upuri, apstrīdēja aresta apstākļus un uzsvēra – viņš nav tiesāts un neplāno braukt uz Vāciju.

Lauris Klagišs par Dāvida Krūmiņa lietu raksta: “Pēdējā laikā ziņu virsrakstos un sociālajos tīklos dominē “somu meži”. Dāvids Krūmiņš — bijušais influenceris un Franču Ārzemnieku leģionārs — publicējis uzrunu no slēptuves, kamēr atrodas starptautiskā meklēšanā aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu.

Prokuratūra ir brīdinājusi sabiedrību: noziedznieka slēpšana ir krimināli sodāma rīcība. Bet kur īsti novilkta robeža starp neziņošanu un kriminālsodu?

Kas juridiski skaitās noziedznieka slēpšana? Saskaņā ar Krimināllikuma 313. pantu un tiesu praksi, slēpšana ir tikai apzināta un aktīva rīcība, kuras mērķis ir apgrūtināt nozieguma atklāšanu. Tas nozīmē, ka kriminālatbildība iestājas tikai tad, ja jūs mērķtiecīgi palīdzat personai izvairīties no likuma.

Par krimināli sodāmu aktīvu rīcību tiek uzskatīta:
• Patvēruma sagādāšana, piemēram, personas izmitināšana savā dzīvesvietā vai viesnīcas numura rezervēšana uz sava vārda .
• Pārvietošanās un līdzekļu nodrošināšana, kas ietver meklētās personas transportēšanu vai naudas nodošanu bēguļošanas turpināšanai.
• Nozieguma pēdu iznīcināšana, piemēram, nozieguma rīku slēpšana vai jaunu pēdu radīšana, lai maldinātu izmeklētājus.

Vai gadījuma rakstura satikšanās ir sodāma? Būtiski saprast atšķirību starp aktīvu palīdzību un pasīvu neziņošanu. Ja jūs vienkārši atpazīstat meklēšanā esošu personu uz ielas vai, kā minēts video, “Somijas mežos”, bet par to nepaziņojat policijai, tā nav kvalificējama kā noziedznieka slēpšana. Kamēr jūs neveicat nekādas aktīvas darbības, lai palīdzētu šim cilvēkam slēpties (nedodat naudu, pajumti vai transportu), jūs neesat pārkāpis Krimināllikuma 313. pantu.

Svarīgi atcerēties: kamēr tiesa nav pasludinājusi spriedumu, jebkura persona uzskatāma par nevainīgu. Tomēr starptautisks aresta orderis ir spēkā, un jebkāda aktīva atbalsta sniegšana bēguļotājam var radīt nopietnas tiesiskas sekas pašam palīdzētājam.”

