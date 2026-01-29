Politologs: Tas ir viens no faktoriem, kas stipri mazina uzticēšanos vēlēšanu rezultātiem 0

Juris Rozenvalds, Latvijas Universitātes profesors, politologs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteica komentāru, ka politiskajā vidē Latvijā pastāv vairāki izaicinājumi, kas ietekmē sabiedrības uzticību vēlēšanu rezultātiem.

Viņš īpaši norāda uz pagājušā gada pašvaldību vēlēšanu pieredzi, kur organizatoriskas nepilnības un infrastruktūras problēmas ievērojami vājināja vēlētāju uzticēšanos procesam.

Tāpat Rozenvalds pievērš uzmanību ārējiem hibrīdu uzbrukumiem un propagandas aktivitātēm, kas mēģina izplatīt Latvijai nelabvēlīgus, naidīgus naratīvus.

Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!

Tēmas
