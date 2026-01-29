“Es personīgi lūdzu…” Tramps apgalvo, ka Putins piekritis pārtraukt apšaudes, bet vai tam tiešām var ticēt? 10
Ārvalstu mediji informē, ka Donalds Tramps lūdzis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam “neuzbrukt Kijivai un citām pilsētām”. Tramps apgalvo, ka Putins piekritis atturēties no Kijivas un citu Ukrainas pilsētu apšaudes, “kamēr turpināsies bargais aukstums”.
ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka personīgi lūdzis Krievijas līderi Vladimiru Putinu uz nedēļu atturēties no triecieniem Kijivā un vairākās citās pilsētās, un Krievijas līderis esot piekritis. Tramps šo paziņojumu sniedza runas laikā Baltajā namā.
“Es personīgi lūdzu Putinu nedēļu neapšaudīt Kijivu un citas Ukrainas pilsētas, kamēr valda bargs aukstums. Viņš piekrita to darīt,” savas runas laikā sacīja Tramps.
Tramps arī apgalvoja, ka joprojām ir pārliecināts par kara atrisināšanas iespējām.
“Mēs esam atrisinājuši astoņus konfliktus, un mēs domājam, ka drīz būs vēl viens. Stīvs Vitkofs strādā ļoti cītīgi, un arī Džareds (Red. Kušners), un visi pārējie, un es domāju, ka mēs to drīz atrisināsim,” sacīja ASV prezidents.
Ukrainas valsts meteoroloģijas aģentūra ceturtdien prognozēja, ka tuvākajās dienās gaisa temperatūra krasi pazemināsies līdz pat mīnus 30 grādiem pēc Celsija.