29. janvāris 2026
TV24 raidījumā “Ārsts atbild” Andris Skride, RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs, skaidroja, ka asinsspiediena pazemināšanās pēc ēšanas un strauji pieceļoties ir samērā izplatīta parādība.

Pēc ēšanas daļai cilvēku var paātrināties sirdsdarbība, rasties ritma traucējumi un pazemināties asinsspiediens, kas saistīts gan ar mehāniskiem faktoriem, gan parasimpātiskās nervu sistēmas ietekmi. Tāpēc būtiska nozīme ir ēšanas režīmam un porciju lielumam.

Ārsts norāda, ka asinsspiediena krišanās strauji pieceļoties ir tā sauktā ortostatiskā hipotensija, kas pēdējos gados kļuvusi izplatītāka, īpaši pēc Covid-19 pārslimošanas.
Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!

