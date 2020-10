Kristīne Geida: “Dzīvē neesmu bailīga, bet ar dzeju kaut kā tā ir, negribas bāzties cilvēkiem virsū. Zinu, ka nevaru nerakstīt.” Foto no personiskā arhīva

"Reps arī var būt dzeja". Saruna ar jauno dzejnieci Kristīni Geidu





Jūlija Dibovska, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Kristīne Geida ir dzimusi Ogrē. Absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti. Strādājusi par žurnālisti, pašlaik darbojas sabiedrisko attiecību un reklāmas jomā.

Pirmā Baltā dzejas slama (2017) laureāte, uzvarējusi arī Andreja Upīša memoriālā muzeja dzejas slamā (2019). Publicējusi tekstus portālā “Satori” un laikrakstā “KonTEKSTS”. Beigusi LRS Literāro akadēmiju un kopš 2017. gada pārstāv dzejnieku apvienību “Dzejnieki liftā”.

Kādu dzeju tu lasi?

K. Geida: – Man patīk autori, kas raksta par to, ko pazīst, par dzīvi kā tādu. Tas var būt darbs par nejēdzīgu sastrēgumu vai parastu pirmdienu, galvenais, lai tajā ir patiesums, nevis perfektums. Tad caur dzeju var iepazīt citu dvēseli, ieraudzīt, kā cilvēki uz vienām un tām pašām lietām var skatīties citādi. Liriski dabas apraksti nav manā gaumē. Dzejā tāpat kā dzīvē meklēju ironiju un pretrunas. Neuzskatu, ka dzejas formai ir robežas vai dzejā ir tēmas, par kurām aizliegts runāt.

– Kāpēc tev patīk rakstīt?

– Darbs medijos ne vienmēr ir tikai par rakstīšanu, tā ir projektu vadība, darbs ar cilvēkiem, psiholoģija un spēja ātri reaģēt. Man ar komunikācijas nozari ir tādas “love and hate” attiecības, tāpēc jau laikam staigāju no žurnālistikas uz sabiedriskajām attiecībām, uz reklāmu un atpakaļ. Patīk dinamika, iespēja visu laiku mācīties, nebeidzamā ņemšanās un savas nevarēšanas pārkāpšana, lai gan tas ļoti izdedzina. Tā ir vieta, kur radošums satiek biznesu. Toties, ja man ir iespēja rakstīt to, ko pati gribu, tā ir terapija, veids, kā saprast sevi un citus. Bez dzejas mani interesē dramaturģija. Vēl gan nekas publicējams nav tapis, viss procesā.

– Kaut kur izlasīju, ka tu sapņo par savu pirmo grāmatu.

– Nezinu, vai autora dzīvē pienāk tāds brīdis, kad viņš saprot: jā, esmu gatavs grāmatai. Varbūt tikai man nepienāk. Ir dienas, kad tas, ko esmu uzrakstījusi, šķiet vērtīgs, un ir tādas, kad domāju, vai tad nevarēju to atstāt kladē? Godīgi, es nezinu, kā notiek tas izdošanas process, vispār dzīvē neesmu bailīga, bet ar dzeju kaut kā tā ir, negribas bāzties cilvēkiem virsū. Zinu, ka nevaru nerakstīt.

– Ar ko īsti nodarbojas apvienība “Dzejnieki liftā”!

– Trīs gadu laikā apvienība ir mainījusies, mums ir nākuši klāt dažādi dzejnieki, citi gājuši savu ceļu, dažs izdevis savu pirmo grāmatu, cits kļuvis par izdevēju. Kopā rīkojam dzejas pasākumus, lasām un pārspriežam dzeju, cenšamies viens otru atbalstīt. Priecājos, ka par spīti tam, ka mums reti ir vienots viedoklis, esam kopā – tas ir skaisti. Reizi gadā rīkojam 30 dienu maratonu, kurā katru dienu jāuzraksta kāds dzejolis, un tad citi par to izsakās. Tā eksperimentējot, protams, publicēšanai var izlobīt vien vienu vai divus dzejoļus, toties rakstīšanas muskulis tiek labi patrenēts. Šobrīd kopīgi lasām Ināras Kaijas Eglītes dzeju, būs gaidāms arī viņai veltīts pasākums un citas aktivitātes.

– Daudziem dzejas slams šķiet vien tāds pusrepa pasākums. Vai vari pastāstīt, kāpēc tas ir svarīgs dzejas pasākums un ko tas dod?

– Reps arī var būt dzeja. Neuzskatu, ka to vajag nodalīt. Svarīgs ir saturs. Man šķiet, ka slams ir lieliska platforma mūsdienu dzejai. Autoriem, kas nebaidās būt dusmīgi, skaļi, runāt par tēmām, kas aktuālas šī laika sabiedrībā. Dzeja jau ir tāda nišīga padarīšana, vismaz Latvijā, tie paši, kas raksta, tie arī lasa, kritizē un nāk uz pasākumiem. Slams paver iespēju dzejai izskanēt tālāk.

Dzejas ABC

Literatūrzinātniece Jūlija Dibovska: “Man patīk jaunās paaudzes liroepiskais tiešums, piesaiste reālijām, pat ļoti prozaiskām, it kā konkrēti izteiktas vēlmes un sapņi, aiz kuriem noteikti stāv kāds lirisks tēls, nevis patiesa vajadzība vai prastums. Mācoties no iepriekšējām paaudzēm, arī “jauno dzeja” drīz kļūs par klasiku. Piemēram, nejūtu, ka Kristīnes Geidas dzeja varētu “iziet no modes”.”

“Kultūrzīmju Grāmatplaukta” lasītājiem piedāvājam Kristīnes Geidas jaunākās dzejas kopu

*

putni kliedz kā nemīlēti

bij jāaizmieg jau pirms stundas

tu no palagiem uztaisi alu

sēc sierainiem dūmiem un dvašu

es muļķe jau gadus pēc kārtas

visi joki ir izspēlēti

mani sīpoli nedzen lokus

drēbes nežūst un pazūd zeķes

gribu vasaru citādu celulītu

kaimiņus ko nezinu pēc sejas

visa zāle tūlīt celsies kājās

nesīs ziedus birstošām ovācijām

vairs nezinu ko teiktu

ja būtu jāsaka

jā

*

viņas mati met loku kā melna upe

kā melna upe

melna upe

viņas mati met loku

melna upe kā mati

viņas mati met loku kā melna upe

acis gailē pilsētas derdzīgajās gaismās, čaukstošā naudā, bezdibenīgā izmisumā

viņa ir tukša kā pusizdzerta skārdene

tanī vairs nav miltainas skumjas un bērnības kauns

papēži augstāki par pašapziņu stūrgalvīgi brien bezizejā

viņas mati met loku kā melna upe

kā melna upe

melna upe

viņas mati met loku

melna upe kā mati

viņas mati met loku kā melna upe

tur iekšā nekā vairs nav, tur ir tikai upe un mati, krūtis, pienbalta āda

bezgaisā grabošs, šķindošs klusums

viņa aicina sevī iekšā

nāc

*

katru gadu es ceru, ka opis nebūs

dzēris

bēniņos neodīs pēc aizmirstām dzīvēm

fonā televizors nestāstīs savu nopirkto balsi

dārzs būs uzarts – melnainu, mitru zemi

kaķis glaudīs kājas, murrainā, ūsainā laimē

man būs Laimdotas bizes, ko siet gar lakatotu galvu

un krūzīte nolakota, ko maigi glaudīt pie balti saklāta galda

šodien bija jābūt oldzeltenai saulei

un debesīgiem vizbuļiem, es jums saku

bet nav

sasalusi, auksta zeme

bērzi vēl raud savas rasainās asaras,

par kuru brīnumaino iedarbību raksta tē vē ne tā

un es

ko es

kopā ar citiem kapitālistiem stāvu bezierunu rindā – ar bez glutēna, bez ēvielu, bez konservantu, bez smaršvielu šķiet, ka maizi

un nevar saprast, kas tad īsti ir augšāmcēlies – Kristus vai Lieldienu

zaķis

šodien gribētos sevi izvārīt sīpolu mizās

varbūt tad es iegūtu krāsu

vai vismaz drosmi

pateikt opim

sorry

šogad uz Lieldienām pie tevis nebraukšu

tur ir pārāk skumīgi

*

naktis rij bezmiegs tumšām apkures mutēm

kāda gan starpība kā nākamajai dienai vārdā

vientulība sprūst zobos kā vista vai dilles

nevari aizbēgt jo esi vien tāda pati kā citi

ik rītu lien ārā no smirdīgās pilsētas paduses

aiz lipīgām monētām slēp dusmas un seju

dienas gremo rutīna ritmiskām nožēlas sulām

sagurušo seju apstaigā atmiņu jāņtārpiņi

vairs neatceries kā tie spīd dzelteni vai zaļi

deviņstāvu krunciņas izbraukājis pieradums

nav aizvainojuma ko norīt vai padot tālāk

izvem šodienu man virsū vai apēd to atkal

vienalga tač

*

kliedzienā mostas mežs

un es

pavisam tuvu