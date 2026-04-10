“Rīgas iedzīvotājiem nav viņš jāuztur…” Aleksejam Rosļikovam varētu tikt anulētas deputāta pilnvaras 12
Rīgas domes deputātam Aleksejam Rosļikovam (“Stabilitātei”) neapmeklējot domes sēdes, varētu tikt anulētas viņa deputāta pilnvaras, uzskata Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
“Pēc nepieciešamības vērtēsim situāciju, un, ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nepiedalīsies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, viņa pilnvaras var anulēt dome vai viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs,” skaidroja Rīgas mērs.
Savukārt galvaspilsētas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) rosinās Rīgas domi izvērtēt iespēju neizmaksāt Rosļikovam atalgojumu, ņemot vērā, ka deputāts atrodas ārpus Latvijas un, iespējams, nepilda savus tiešos pienākumus.
Kā skaidro Ratnieks, deputāta atalgojums ir cieši saistīts ar faktisku pienākumu izpildi, tostarp dalību domes un komiteju sēdēs, darbu komisijās un darba grupās, kā arī citu ar mandātu saistītu pienākumu veikšanu.
Viņa ieskatā Rosļikovs apzināti izvairās no tiesas procesa un neatrodas Latvijā. Šādā situācijā esot pilnīgi nepieņemami, ka persona, kura ne tikai nepilda deputāta pienākumus, bet faktiski izvairās no tiesiskās atbildības, turpina saņemt atalgojumu no Rīgas nodokļu maksātājiem.
“Ja Rosļikovs neplāno atgriezties Latvijā un nespēj pildīt savus pienākumus, Rīgas iedzīvotājiem nav viņš jāuztur ar deputāta atalgojumu, vēl pie tam, ka viņš šobrīd atrodas valstī, kas atbalsta agresoru,” norādīja Ratnieks.
Kā skaidroja vicemērs, lai lemtu par deputāta pilnvaru anulēšanu, atbilstoši Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 4. panta pirmajai daļai ir nepieciešams konstatēt, ka deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm.
Arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aģentūrai LETA skaidroja, ka Pašvaldības domes deputāta statusa likums noteic gadījumus, kādos deputātam var deputāta mandātu anulēt vai apturēt.
Ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, tad viņa pilnvaras var anulēt dome.
Ja deputāta pilnvaras ir anulētas, viņa vietā stājas nākamais kandidāts Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43. pantā noteiktajā kārtībā.
Minētajā likumā noteikti gadījumi, kad deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa, taču deputāta izsludināšana meklēšanā nav tāds priekšnosacījums, kas būtu par pamatu zaudēt pašvaldības deputāta mandātu.
Kā ziņots, Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā ceturtdien nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši “nogriezt viņam galvu”.
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests (VDD) esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Prokurors paziņoja žurnālistiem, ka par šiem notikumiem iepriekš nebija informēts.
Kā ziņots, Rosļikovu tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Apsūdzētais 2025. gada 4. jūnijā, būdams Saeimas deputāts ar nodomu izraisīt nacionālo un etnisko naidu un nesaticību starp krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem un latviešiem, sociālajos tīklos publicēja videoierakstus un to paskaidrojošus aprakstus, kuros krievu valodā, prokuratūras ieskatā, apzināti tendenciozi un nepatiesi informēja gan par konkrēto lēmuma projektu, interpretējot to kā neonacisma izpausmi, gan par 2025. gada 5. jūnijā plānoto Saeimas sēdi, kurā tas tiks skatīts.
Videoierakstos apsūdzētais apzināti iekļāva Krievijas propagandas medijos tradicionāli lietotos nepatiesos apgalvojumus par neonacismu Latvijā, uz nesaticību provocējošus, naidīgi vērstus apgalvojumus par Latvijā veiktu krievvalodīgo iedzīvotāju vajāšanu un apspiešanu, kā arī pauda nepatiesus apgalvojumus par pilnīgu krievu valodas lietošanas aizliegumu Latvijas krievvalodīgajiem, uzsverot, ka šī būs “cīņa starp cilvēcisko un zvērisko”, informēja prokuratūrā.
Turpinot savu noziedzīgo nodomu, 2025. gada 5. jūnijā apsūdzētais, piedaloties Saeimas kārtējā sēdē, pieteicās izteikties par konkrēto lēmuma projektu, pausts apsūdzībā.
Prokuratūra uzskata, ka savā uzrunā viņš tīši un apzināti iekļāva paša izdomātus, patiesībai neatbilstošus apgalvojumus ar mērķi Latvijas politisko eliti pārstāvošās partijas un sabiedrību, kas atbalsta valsts konstitucionālās vērtības, tostarp latviešu valodu un tās aizsardzību, attēlot kā naidīgi noskaņotu pret krievvalodīgajiem, krievu kultūru un valodu, gatavu pret krievvalodīgajiem veikt represijas.
Ar savu runu apsūdzētais apzināti un nepārprotami lika domāt, ka krievvalodīgie Latvijā ir apdraudēti un pret viņiem tiek veikti cilvēktiesību pārkāpumi, savukārt likumdevējvara tika attēlota kā teroristi, kas regulāri un neatlaidīgi vajā krievvalodīgos, vēlas izveidot speciālu rezervātu un iezīmēt krievvalodīgos ar īpašiem apzīmējumiem un simboliem.
Savu uzrunu no Saeimas tribīnes apsūdzētais noslēdza ar sekojošu frāzi krievu valodā: “Mēs esam vairāk! Krievu valoda – mūsu valoda!”, pēc kā divreiz parādīja nicinošu, pazemojošu, nepiedienīga rakstura žestu.
Pēc savas uzstāšanās apsūdzētais sociālajos tīklos publicēja videoierakstu, kurā, vēršoties pret Saeimas deputātiem, emocionāli sakāpinātā un provocējošā manierē turpināja izkliegt frāzes krievu valodā, bet pēc izraidīšanas no Saeimas ēkas turpināja uzkurināt naidīgas emocijas krievvalodīgajos Latvijas iedzīvotājos, pavēstīja prokuratūrā.
Prokuratūra uzskata, ka tādējādi apsūdzētā darbības un izteikumi bija vērsti uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu sabiedrībā, veidojot bailes krievvalodīgajos Latvijas iedzīvotājos, pretnostatot tos latviešiem un liekot maldinoši domāt, ka pret tiem tiek veiktas represijas.
Uzsverot krievvalodīgo iedzīvotāju pārsvaru un nepieciešamību mobilizēties, pretoties un cīnīties, apsūdzētais šajā sabiedrības daļā veicināja neapmierinātības un aizvainojuma pieaugumu pret latviešu tautu un Latvijas valsti, polarizējot sabiedrību, apdraudot valsts integritāti un mierīgas attiecības starp tās iedzīvotājiem.
Rosļikovs uzskata, ka šī lieta pret viņu esot politisks pasūtījums, kas turklāt izirstot, jo līdz lietas iesniegšanai prokuratūrā no tās esot pazudusi sadaļa par politiķa iespējamo sadarbību ar Krieviju, kas, pēc Rosļikova teiktā, bijis “smagākais pants”.
Rosļikovs patlaban vairs nav parlamenta deputāts, jo ievēlēts Rīgas domē.