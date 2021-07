Ringolds Balodis par obligāto vakcināciju pedagogiem: “Baidos, ka nebūs labi!!!” Ieteikt







Jurists un un politiķis, tiesību zinātņu doktors Ringolds Balodis, viesojoties RīgaTV 24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda viedokli, ka “obligātā” vakcinācija pret Covid-19 pedagogiem varētu izrādīties ne pārāk veiksmīga iecere.

Pārraidē viņš stāstīja, ka ļoti daudzi pedagogi teic – arī viņi gribētu, lai visi bērni nāk uz skolu, tomēr šobrīd situācija ir tāda, ka tikai 60% pedagogu ir vakcinēti.

“Izskatās, ka mēnesis būs “raustīšanās”… Un pēc tam atkal attālinātās mācības!” – Balodis pauda savu viedokli raidījumā.

Viņš arī pauda uzskatu, ka Latvijā ir visai nabadzīga sabiedrība, tāpēc viņš nezina, kā notiks tajā situācijā, ja pedagogi no darba tiks atlaisti un kādas būs kompensācijas, kas izmaksātas no valsts puses. “Ir jābūt citiem darba piedāvājumiem, kas nepasliktina atalgojumu, kas ir netālu no dzīvesvietas,” – sacīja Balodis.

Ringolds Balodis sacīja, ka, viņaprāt, skolotāji, iespējams, atsevišķus priekšmetus varētu pasniegt attālināti, protams, ne sporta skolotāji, piemēram. Viņš uzskata, ka dažas mācības varētu notikt skolās klātienē, bet dažas – attālināti.

“Bet, kā būs, man grūti pateikt, es baidos ka būs nelabi!” – viņš teica.