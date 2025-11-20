“Sākumā tie bija verbāli apvainojumi, bet pēc tam…” Krievijā uzbrukts Polijas vēstniekam 0
Polijas vēstnieks Krievijā Kšištofs Krajevskis cietis uzbrukumā Krievijas pilsētā Sanktpēterburgā, vēsta ārvalstu mediji.
Uzbrukums notika svētdien, 16.novembrī, kad vēstnieks ieradās Sanktpēterburgā, lai tiktos ar vietējo poļu kopienu Polijas Neatkarības dienas ietvaros.
Laikraksts “Gazeta Wyborcza” ziņo, ka ap pusdienlaiku, kad Krajevskis devās uz poļu baznīcas dievkalpojumu, viņu ielenca agresīva krievu “aktīvistu” grupa.
Viņi turēja plakātus, uz kuriem bija rakstīti saukļi pret Poliju un Ukrainu, un uzbruka vēstniekam, jo Polija atbalsta Ukrainu.
“Sākumā tie bija verbāli apvainojumi, bet pēc tam bija skaidrs mēģinājums pielietot fizisku spēku. Tajā brīdī iejaucās vēstnieka apsardze,” sacīja Polijas Ārlietu ministrijas pārstāvji.
Krajevskis nav guvis nopietnus ievainojumus.
With a collapsing economy and a ruling regime that has stolen every revenue producing asset in the country, Russians are increasingly lashing out in violence.
Today, Russians attacked Krzysztof Krajewski, Poland’s ambassador to Russia in St Petersburg. pic.twitter.com/FFjIMU13jX
— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 20, 2025