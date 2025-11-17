VIDEO. Pieķerti! Polijas kalnos lāču ģimene rokas pa atkritumiem, līdz pamanīti metas bēgt 0

19:07, 17. novembris 2025
Ziņas Dabā

Sociālajā tīklā “Facebook” publicēts video, kurā redzama trīs lāču ģimene, kas Zakopanē, Polijas populārākajā kalnu kūrortā, rokas pa atkritumiem.

RAKSTA REDAKTORS
Nacionālā parka inspektori pēc video izplatīšanās aicinājuši vietējos iedzīvotājus rūpīgi aizvērt un nostiprināt atkritumu tvertnes, lai nepievilinātu savvaļas dzīvniekus apdzīvotās vietās.

Lāči Polijas Tatru kalnu reģionā tiek novēroti ik gadu, taču šādi gadījumi, kad tie tuvojas cilvēku mājām, izraisa aizvien lielākas bažas par drošību.

