Ekrānšāviņš no X, LA.lv kolāža

VIDEO. “Diemžēl bažas apstiprinājās.” Polijā nopietns sabotāžas akts – saspridzināts dzelzceļš 194

LETA
15:11, 17. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Polijā svētdien sabojātas dzelzceļa sliedes līnijā Varšava-Ļubļina, un policija uzskata notikušo par sabotāžu, pirmdien paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
un kur tu satiksi savu īsto vīrieti: to tev pateiks tavs dzimšanas mēnesis
Valsts svētku un Ziemassvētku galda gardumiņš – nēģīši! To cena šobrīd liek noreibt uz līdzenas vietas
Kokteilis
Viņus ātri var atpazīt: 16 brīdinājuma pazīmes, ka jums ir darīšana ar ļaunu cilvēku
Lasīt citas ziņas

Izmeklētājiem ir aizdomas, ka sabotāža Polijas dzelzceļa līnijā, pa kuru tiek sūtīta palīdzība Ukrainai, veikta “ārvalstu izlūkdienesta uzdevumā”, paziņoja Polijas prokuratūra. Tā notikušo raksturoja kā “teroristiska rakstura sabotāžu”.

“Diemžēl bažas apstiprinājās. Līnijā Varšava-Ļubļina [pie Mikas ciema] notika sabotāža. Eksplodējot sprāgstvielai, tika sabojātas dzelzceļa sliedes. Notikuma vietā strādā avārijas dienesti un prokuratūra. Tajā pašā līnijā tika konstatēti bojājumi arī tuvāk Ļubļinai,” iepriekš platformā “X” pavēstīja Tusks.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Brauciet ar sabiedrisko transportu, viņi teica!” Bet “Rīgas Satiksme” nemaz tādu nepiedāvā
Tiešām tas bija tik sarežģīti? Beidzot laikam rasts risinājums svešinieku izdeklarēšanā no sava īpašuma
Kamēr Ukraina novirzījusi spēkus uz Pokrovsku, Krievija neguļ – ieņem citas teritorijas

Viņš to nodēvēja par bezprecedenta sabotāžas gadījumu un uzsvēra, ka vainīgie tiks notverti, neatkarīgi no tā, kas aiz viņiem stāv.

Avots Polijas drošības dienestā ziņu aģentūrai AP pastāstīja, ka varasiestādes izmeklē, vai svētdien notikušais sprādziens uz sliedēm ir saistīts ar Krieviju, Baltkrieviju vai to algotņiem.

Tusks norādīja, ka incidents noticis uz līnijas, kas ir ļoti svarīga palīdzības piegādei Ukrainai.

Polijas amatpersonas ziņoja, ka sprāgstviela tika detonēta uz sliedēm posmā starp Varšavu un Ļubļinu, un vēlāk atklājās, ka uz tās pašas līnijas ir bojāti elektrības kabeļi. Polijas amatpersonas norādīja, ka abi gadījumi, visticamāk, ir sabotāža.

NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paziņoja, ka alianse uztur ciešus kontaktus ar Polijas amatpersonām un gaida izmeklēšanas rezultātus.

Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Polijas varasiestādes ir aizturējušas desmitiem cilvēku aizdomās par sabotāžu un spiegošanu.

Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs paziņoja, ka armija pārbaudīs visu dzelzceļa līniju posmā Varšava-Ļubļina.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievijas izlūkkuģis pieķerts skenējam stratēģiskos ūdeņus. Briti sola izlēmīgu rīcību
“Būsim reāli, mēs neatrodamies konvencionālā karā, bet karā ar Krieviju mēs esam.” Pieaug sabotāžas draudi…
Krimināls
Četri terorakti Eiropā – saistīti ar Rīgu… Cik Latvijas iedzīvotāju bija šajā Krievijas specdienestu sabotieru grupā?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.