Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/LETA

Polijas dzelzceļa spridzināšanā divi aizdomās turamie. Ukraiņi, kas jau ilgi darbojušies Maskavas labā 0

LETA
20:53, 18. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Par dzelzceļa sabotāžu Polijā aizdomās tiek turēti divi ukraiņi, kas darbojušies Maskavas labā, otrdien uzrunā parlamentā paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Merkurs Skorpionā brīdina: 4 zodiaka zīmju pārstāvjiem tuvākajā nākotnē gaidāms liels pārbaudījums
RAKSTA REDAKTORS
Latviju pārņēmusi interneta apokalipse – nestrādā lielākie portāli, problēmas skar neskaitāmus cilvēkus 25
Kokteilis
Samērāmies, kurš savu Latviju mīl visvairāk!? Cik patriotiska ir katra zodiaka zīme
Lasīt citas ziņas

Abi aizdomās turamie “jau ilgu laiku ir darbojušies Krievijas dienestu labā un ar tiem sadarbojušies”, sacīja Tusks, atsaucoties uz prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu sniegto informāciju.

Premjers piebilda, ka iestādēm ir zināma aizdomās turamo identitāte, taču pagaidām, kamēr notiek izmeklēšana, tā netiks publiskota.

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Sirdi sildoši skati! Latvijas dzimšanas dienas pievakarē Rīgu izgaismo ikgadējais lāpu gājiens
Kokteilis
VIDEO. Neticami jauks brīdis pasaulslavenas popzvaigznes uzstāšanās laikā Rīgā: viņa uz skatuves uzaicina latvieti Kārli
Uz Vidzemes šosejas 10 minūšu laikā divas avārijas: iesaistīts pasažieru autobuss, smagais un četras automašīnas

Divos sabotāžas aktos, kas notika no sestdienas līdz pirmdienai, tika bojāta dzelzceļa līnija, pa kuru tiek piegādāta palīdzība Ukrainai.

Tusks tos raksturoja kā, “iespējams, nopietnāko nacionālās drošības situāciju Polijā kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā”.

Viens aizdomās turamais ir Ukrainas pilsonis, kas Ļvivā notiesāts par “sabotāžas aktiem”, sacīja premjerministrs. Otrs ir Donbasa iedzīvotājs.
Abi aizdomās turami šoruden Polijā ieceļojuši no Baltkrievijas.

Neilgi pēc incidentiem abi aizdomās turamie pametuši Poliju un devušies uz Baltkrieviju.

Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Polijas varasiestādes ir aizturējušas desmitiem cilvēku aizdomās par sabotāžu un spiegošanu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Pieķerti! Polijas kalnos lāču ģimene rokas pa atkritumiem, līdz pamanīti metas bēgt
VIDEO. “Diemžēl bažas apstiprinājās.” Polijā nopietns sabotāžas akts – saspridzināts dzelzceļš
Baltijas valstis rāda raksturu: poļi algās atpaliek pat no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.