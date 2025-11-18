Polijas dzelzceļa spridzināšanā divi aizdomās turamie. Ukraiņi, kas jau ilgi darbojušies Maskavas labā 0
Par dzelzceļa sabotāžu Polijā aizdomās tiek turēti divi ukraiņi, kas darbojušies Maskavas labā, otrdien uzrunā parlamentā paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Abi aizdomās turamie “jau ilgu laiku ir darbojušies Krievijas dienestu labā un ar tiem sadarbojušies”, sacīja Tusks, atsaucoties uz prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu sniegto informāciju.
Premjers piebilda, ka iestādēm ir zināma aizdomās turamo identitāte, taču pagaidām, kamēr notiek izmeklēšana, tā netiks publiskota.
Divos sabotāžas aktos, kas notika no sestdienas līdz pirmdienai, tika bojāta dzelzceļa līnija, pa kuru tiek piegādāta palīdzība Ukrainai.
Tusks tos raksturoja kā, “iespējams, nopietnāko nacionālās drošības situāciju Polijā kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā”.
Viens aizdomās turamais ir Ukrainas pilsonis, kas Ļvivā notiesāts par “sabotāžas aktiem”, sacīja premjerministrs. Otrs ir Donbasa iedzīvotājs.
Abi aizdomās turami šoruden Polijā ieceļojuši no Baltkrievijas.
Neilgi pēc incidentiem abi aizdomās turamie pametuši Poliju un devušies uz Baltkrieviju.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Polijas varasiestādes ir aizturējušas desmitiem cilvēku aizdomās par sabotāžu un spiegošanu.