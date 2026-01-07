Foto: Pexels.com

Saraksts ar lietām, kas pērn iesprūdušas TUR, liek ieplest acis – ārsti atklāj sieviešu iztēles izplūdušās robežas

20:30, 7. janvāris 2026
Cilvēku izdomai un reizēm arī muļķībai nav robežu. Par to iespējams pārliecināties, iepazīstoties ar ASV Patēriņa preču drošības komisijas publicēto pārskatu par pērnajā gadā fiksētajiem gadījumiem, kad cilvēkiem sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzībā saistībā ar seksuāliem eksperimentiem, kuru laikā ķermenī nonākuši dīvaini priekšmeti, ziņo medijs Tyla.

Starp tiem minēti gadījumi, kuros pacientiem nācies meklēt medicīnisko palīdzību, jo dažādi priekšmeti iesprūduši tieši dzimumorgānos, radot diskomfortu vai draudus veselībai.

Absurdākie priekšmeti, kas pērn nonākuši tieši sieviešu kārtas pārstāvju ķermenī ir:

  • Ziemassvētku rotājums – zvaniņš;
  • dimanta gredzeni (ievietoti tur, baidoties, ka tiks nozagti);
  • veļas mazgāšanas kapsula;
  • vannas bumba;
  • lateksa cimds;
  • šķiltavas;
  • kokvilnas bumbiņas;
  • rokassprādzes piekariņi;
  • maza plastmasas nāriņa;
  • divi vibratori;
  • prezervatīvs ar marihuānu;
  • alus pudele  (tas noticis medusmēneša kruīzā).

Šie dati tiek publicēti, lai brīdinātu sabiedrību par riskiem, kas saistīti ar nepārdomātiem eksperimentiem, veicinātu drošības kultūru intīmajā dzīvē un informētu ārstus par biežākajām problēmām, ar kurām nākas saskarties neatliekamās palīdzības nodaļās.

