VIDEO. Cietušie, atsaucieties! Uzņēmums ziņo, ka uz Liepājas šosejas autobusa avārijā iekļuvušie pasažieri bija apdrošināti 0

LA.LV
23:42, 24. februāris 2026
Ziņas Latvijā

“2026.gada 18.februārī uz Liepājas šosejas mūsu uzņēmuma autobusa vadītājs kopā ar autobusā esošajiem pasažieriem cieta smagā avārijā. Cietušie pasažieri un autobusa vadītājs šobrīd atrodas dažādās reģionu slimnīcās. Viņiem priekšā ārstēšanās un pēc tam arī atveseļošanās process,” šādi savu ierakstu vietnē Facebook sāk “Latvijas Sabiedriskais Autobuss“.

Foto. FB

Ar to uzņēmums vēlas paskaidrot, ka “SIA ir apdrošinājis pasažieru civiltiesisko atbildību, līdz ar to aicinām cietušos pasažierus vai viņu pārstāvjus sazināties ar mums pa e-pastu [email protected], norādot kontaktinformāciju saziņai.”

LA.lv jau rakstija, ka 18. februāra, trešdienas, vakarā pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju, sadūrās kravas automašīna un starppilsētu sabiedriskais autobuss. Satiksme tur ilgu laiku bija aizvien ir ierobežota.

Aģentūra LETA vēstīja, ka izsaukumu uz negadījumu policija saņēma plkst. 18.53. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) pastāstīja, ka mediķi bija apskatījuši deviņus cilvēkus, bet iesaistīto veselības stāvokli tobrīd nekomentēja.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) informēja, ka notikuma vietā glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja vienu cilvēku un nodeva NMPD mediķiem.

Tāpat no avarējušās kravas automašīnas noplūda dīzeļdegviela. Glābēji notikuma vietā novērsa noplūdi, pārsūknējot dīzeļdegvielu no bojātās bākas.

